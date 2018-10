Man kommt angesichts der bedrohlichen Lage in der Ukraine und nach dem "Referendum" auf der Krim schnell in den unansehnlichen Ruf des "Russlandverstehers", wenn man sich dem kollektiven Zwang zur Verurteilung Putins ohne Blick nach links oder rechts (oder gar in die Vergangenheit) nicht ohne die geringste Widerrede fügt. Trotzdem hier ein Versuch, Entschiedenheit des Urteils und Differenzierung des Blicks miteinander zu verbinden.

Erstens: Das Völkerrecht schützt die Integrität der Staaten, so wie sie vorhanden sind. Auch mit dem Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, wie immer diktatorisch sie unterhalb der Schwelle des Genozids regiert werden. Aber es gibt keine Norm des Völkerrechts, die die Sezession von Territorien kategorisch und jederzeit verbietet.

Zweitens: Es kommt also auf die konkreten Umstände der Sezession an. Wie zum Beispiel bei der Sezession der drei baltischen Staaten nach 1990 von der Sowjetunion. Wer bei diesen Sezessionen unter anderem den historischen Rückblick gelten ließ, dass das Baltikum ja nicht schon immer zur Sowjetunion gehört hatte, darf den historischen Hinweis darauf nicht verbieten, dass die Krim bis 1954 zu Russland gehört hatte und erst damals der Ukraine "überschrieben" wurde.

Drittens: Wenn sich die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland fundamental verändern sollten, etwa durch einen Beitritt der Ukraine zur EU (oder gar zur Nato), oder durch Vorbereitungshandlungen in dieser Richtung, könnten, wie gesagt könnten, Gründe entstehen, aus denen sich über eine Sezession der Krim reden ließe. Zumal da auf dieser Halbinsel seit langer Zeit unbestritten die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist.

Viertens, und jetzt wird der springende Punkt der gegenwärtigen Krise wirklich sichtbar: Gerade wenn es Gründe gibt (oder gäbe), die eine Sezession der Krim (und deren Beitritt zur Russischen Föderation) immerhin völkerrechtlich und politisch tragen könnten, müssten alle Beteiligten im zivilisierten Umgang zwischen Staaten einerseits und zwischen Regierungen und Bürgern andererseits dazu beitragen, den Vorgang unter Wahrung des völkerrechtlichen Friedensgebotes sowie demokratisch über alle Zweifel erhaben anzulegen.

Fünftens: Eben unter diesen Gesichtspunkten haben Wladimir Putin, das russische Machtsystem und deren Satrapen auf der Krim geradezu lückenlos alles getan, was diese Sezession von einer völkerrechtlichen Möglichkeit zu einer völlig inakzeptablen völkerrechtlichen Unmöglichkeit pervertiert hat.

Warum hat Putin der Klärung der Fronten auf der Krim sowie zwischen Moskau und der Ukraine nicht die nötige Zeit gelassen? Warum mussten unumstoßbare Fakten geschaffen werden, bevor der demokratische Prozess in der Ukraine zu einer neu gewählten und besser legitimierten Regierung führen konnte? Eben drum: um Vorwände zu schaffen und zu nutzen. Weshalb wurde kein wirklich freies Referendum ermöglicht, ohne Waffenprotzen? Weshalb wurden keine Wahlbeobachter zugelassen, auch nicht durch die durchaus naheliegende OSZE? Und so weiter und so fort...

Mit anderen Worten: Die Krim-Krise reicht viel weiter als der Horizont der Halbinsel. Hier offenbart sich eine Machtmethodik und ein rabiater Politikstil des russischen Systems (um es dann mit einem dann doch erlaubten Rückblick zu sagen: des wenig veränderten sowjetischen Typs), der einen verträglichen, sozusagen zivilgesellschaftlichen Umgang mit Moskau und die partnerschaftliche Einbeziehung Russlands in unsere westeuropäisch geprägte, moderne Welt auf lange Sicht zur Illusion macht.

In einem Satz: Das Problem ist nicht so sehr die Krim, sondern vielmehr der Kreml.