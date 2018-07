Die EU hat als Reaktion auf das Krim-Referendum weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die EU-Außenminister einigten sich in Brüssel auf eine Liste von 21 Personen, gegen die Einreiseverbote verhängt und deren Konten gesperrt werden, teilte der litauische Außenminister Linan Linkevicius mit. Namen wurden noch nicht genannt. Auch Verantwortliche in der Ukraine seien betroffen, so Linkevicius.

"Auf der Liste der EU-Sanktionen werden acht Spitzenpolitiker von der Krim stehen, zehn aus Russland – darunter Angehörige der Duma und des Föderationsrates", sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Hinzu kämen drei Militärs, darunter der Kommandeur der Schwarzmeerflotte. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hatte zu Beginn des Treffens von "stärkstmöglichen Signalen" an Russland gesprochen. "Und das Signal ist, dass wir sicherstellen wollen, dass sie (die Russen) den Ernst der Lage erkennen."

Auch die USA erließen als Reaktion auf das Krim-Referendum Sanktionen gegen Russland. Es soll gegen sieben ranghohe Regierungsvertreter und Parlamentarier Einreiseverbote geben, zudem werden die Konten gesperrt. Unter den Betroffenen ist der stellvertretende Ministerpräsident Dmitri Rogosin. Außerdem wurden der entmachtete ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch und der von Kiew nicht anerkannte Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow auf die Sanktionsliste gesetzt. Die USA sind nach Worten von Präsident Barack Obama auch zu weitergehenden Sanktionen bereit. Die Krim-Krise könne aber immer noch diplomatisch gelöst werden.

Weitergehende Wirtschaftssanktionen gegen Russland könnten am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel auf die Tagesordnung kommen. Die EU hat sie für den Fall einer weiteren Destabilisierung der Ukraine durch Russland angedroht. Die Volksabstimmung auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim vom Sonntag über den Anschluss an Russland hat die EU als illegal und völkerrechtswidrig bezeichnet. Als Reaktion auf die Besetzung der Krim waren bereits die Gespräche über Visa-Erleichterungen ausgesetzt worden.

Die EU wie auch das ukrainische Außenministerium wiesen den russischen Vorschlag der Bildung einer internationalen "Unterstützungsgruppe" zur Beilegung der Krim-Krise als völlig inakzeptabel zurück. Russland hatte den Vorschlag mit einer Reihe von Bedingungen verknüpft. Das klinge wie ein Ultimatum, sagt ein Sprecher der Regierung in Kiew. Steinmeier sagte: "Es kann keine internationale Kontaktgruppe oder Ähnliches geben, die nachträglich das Referendum auf der Krim legitimieren soll."



Die frühere ukrainische Regierungschefin Julija Timoschenko forderte auch Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche auf der Krim. "Alle an der militärischen Aggression gegen unseren Staat Beteiligten müssen persönliche internationale Verantwortung tragen", hieß in einer Mitteilung, die Timoschenkos Vaterlandspartei veröffentlichte. Die Volksbefragung sei ein "ungesetzliches Abenteuer" gewesen. "Die Krim ist und bleibt für immer ukrainisch, ungeachtet der Versuche einer russischen Okkupation", sagte die Politikerin, die sich derzeit in Berlin ärztlich behandeln lässt.

Russische Wirtschaft in Schwierigkeiten

Umfassende Sanktionen könnten die Lage der ohnehin kriselnden russischen Wirtschaft verschärfen. Erstmals räumte die Regierung in Moskau ernsthafte Schwierigkeiten ein. "Die wirtschaftliche Situation zeigt Anzeichen einer Krise", sagte Vizewirtschaftsminister Sergej Beljakow.



Fachleute gehen davon aus, dass Russland im Zuge der politischen Spannungen in eine Rezession abgleiten dürfte. Volkswirte warnen davor, dass Russland einen hohen Preis zahlen dürfte, sollte das Land militärisch gegen die Ukraine vorgehen. Die Aktienkurse und der Rubel gaben bereits deutlich nach. Viele Banken haben ihre Konjunkturprognosen für Russland spürbar gesenkt. Russlands Präsident Wladimir Putin will sich am Dienstag vor dem Parlament zu dem Thema äußern. Der Westen hält das Referendum für illegal.