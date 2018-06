Das Parlament der ukrainischen Halbinsel Krim hat nach russischen Angaben für einen Anschluss an Russland gestimmt. 78 der 81 Abgeordneten der Autonomen Republik unterstützten in Simferopol eine entsprechende Beschlussvorlage, meldete Itar-Tass unter Berufung auf den Vizepremier der Krim, Rostam Temirgaljew.



Das Parlament hat 100 Sitze. Russlandtreue Kräfte hatten das Gebäude vor wenigen Tagen gestürmt. Inwieweit dies die Zusammensetzung des Parlaments veränderte, ist unklar.



Am 16. März soll die Bevölkerung darüber abstimmen, ob die Krim im Staatsverband der Ukraine bleibt oder sich künftig Russland anschließt. Das Parlament verlegte den ursprünglich geplanten Termin für das Referendum um zwei Wochen vor. In dem Referendum sollen sich die Teilnehmer entscheiden, ob sich die Krim Russland angliedern soll oder ob die Verfassung der Krim von 1992 wieder gültig sein soll – demnach bliebe die Krim als autonome Region Teil der Ukraine. Auch die Bürger von Sewastopol sollen abstimmen – die Stadt hat innerhalb der Krim einen Sonderstatus. Die Krim ist mehrheitlich von Russen bewohnt. Ukrainer und Krim-Tataren machen ein reichliches Drittel der Bevölkerung aus.



In dem Parlamentsbeschluss wird Kremlchef Wladimir Putin gebeten, eine Aufnahme der Krim zu prüfen. Der russische Präsident sei bereits über das Votum informiert, sagte in Moskau sein Sprecher. Putin habe die Frage bereits in seinem Sicherheitsrat erörtert. Putin hatte vor wenigen Tagen gesagt, dass Russland zwar keinen Anschluss der Krim plane, aber das Volk der Halbinsel darüber frei entscheiden könne.

Russische Politiker reagierten begeistert: "Das ist eine historische Entscheidung", sagte Sergej Newerow von der Kremlpartei Geeintes Russland. Sein Kollege Sergej Schelesnjak sprach von einer "richtigen Antwort" an die neue prowestliche Regierung in Kiew. Kommende Woche werde sich das russische Parlament, die Duma, mit dem ukrainischen Anliegen befassen, sagte der Chef der sozialdemokratischen Partei Gerechtes Russland, Sergej Mironow.

Auf der Krim nahmen die Menschen vor dem Parlament die Entscheidung mit Jubel auf. "Russland! Russland!"-Rufe waren zu hören. Auf der Halbinsel leben mehrheitlich Russen.

Die Entscheidungen dürften den Gipfel von Brüssel beeinflussen, wo am frühen Nachmittag die EU-Staats- und Regierungschefs tagen. Bisherige Themen sind mögliche Sanktionen gegen Russland, das die Krim vor wenigen Tagen militärisch unter seine Kontrolle gebracht hatte. Hintergrund war der Umsturz in der Ukraine.



Im Gespräch sind in Brüssel nach Angaben von Diplomaten bisher weiche Sanktionen, wie etwa das Aussetzen der Verhandlungen über ein Visaabkommen zwischen der EU und Russland. Weiterhin geht es um die von der Ukraine angestrebte Nato-Mitgliedschaft, das von der abgesetzten Staatsführung gestoppte Assoziierungsabkommen mit der EU und um Finanzhilfe für das überschuldete Land. Vertreter mehrerer westlicher Staaten hatten sich dafür ausgesprochen, über Sanktionen zu beraten. Auch Bundeskanzlerin Merkel sagte, der Gipfel werde sich "mit Sanktionen beschäftigen, in unterschiedlicher Art und Weise".



Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Nach monatelangem Protest von Regierungsgegnern hatte das Parlament in Kiew Staatspräsident Janukowitsch abgesetzt, das Kabinett neu gebildet und eine Neuwahl beschlossen. Daraufhin rückte russisches Militär auf die Krim vor.

Der Westen hatte Russland aufgefordert, seine Truppen abzuziehen. Die diplomatischen Verhandlungen am Mittwoch brachten jedoch kaum Fortschritte. Die EU beschloss mittlerweile Sanktionen gegen Janukowitsch, seine Familie und weitere ehemalige Mitglieder der ukrainischen Staatsführung.