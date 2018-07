Geplant war die Reise von Barack Obama nach Europa in dieser Woche schon lange. Beim Atomsicherheitsgipfel in Den Haag wollte der US-Präsident eine seiner außenpolitischen Prioritäten vorantreiben: die nukleare Abrüstung. Außerdem muss er nach Brüssel zum EU-USA-Gipfel, für den Obama in der Vergangenheit wenig Interesse zeigte.

Die Ukraine-Krise dürfte nun aber das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs von 53 Staaten am Montag dominieren. Russlands Vorgehen auf der Krim verleiht dem Besuch auf dem alten Kontinent eine ungeahnte Brisanz. Bei den Beratungen mit den europäischen Verbündeten will der US-Präsident eine gemeinsame Linie gegen Russlands Staatschef Wladimir Putin finden.

Beim Atomsicherheitsgipfel am Montag und Dienstag will Obama deutlich machen, dass die Regierung in Moskau international keinen Unterstützung für die Angliederung der ukrainischen Halbinsel Krim erwarten kann. "Was für die ganze Welt klar zu sehen sein wird, ist, dass Russland zunehmend isoliert ist", sagte seine Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice vor der Reise. Obama wolle mit dem offiziellen Ausschluss Putins aus dem Kreis der wichtigsten Staatenlenker ein Zeichen der Einigkeit und Geschlossenheit des Westens setzen.

Obamas erklärtes Ziel: atomwaffenfreie Welt

Am Rande des Gipfels in Den Haag kommen am Montagabend auf Bestreben Obamas die Staats- und Regierungschefs der G-7-Gruppe zusammen. Das Treffen ist ein Affront gegen Russland, das den Kreis der sieben führenden Industriestaaten eigentlich zur G 8 erweitert. Doch die künftige Mitgliedschaft Moskaus in der Gruppe ist gefährdet. Statt mit Putin zu reden, sprechen die G 7 nun über den russischen Präsidenten und die Möglichkeiten, seine Regierung für das Vorgehen auf der Krim abzustrafen.

Während des Atomsicherheitsgipfels wird Obama eine Reihe weiterer Gespräche führen, unter anderem mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Der US-Präsident will das eigentliche Thema des Gipfels nicht vernachlässigen. Bereits in einer seiner ersten großen außenpolitischen Rede im April 2009 in Prag hatte Obama erklärt, er wolle sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen. Dieses Bekenntnis brachte ihm im gleichen Jahr den Friedensnobelpreis.

Doch für die atomaren Abrüstungsbemühungen braucht Obama Russland. Im Frühjahr 2010 schlossen Washington und Moskau ein Nachfolgeabkommen zum Start-Vertrag von 1991, in dem sich beide Länder zu einer weiteren Reduzierung ihrer Atomwaffen verpflichteten. Auch in einer anderen zentralen Frage der Atomsicherheit, der Beilegung des Streits um das iranische Nuklearprogramm, ist Obama auf die Zusammenarbeit mit den Russen angewiesen. Aus Moskau soll aber lediglich Außenminister Sergej Lawrow nach Den Haag reisen. Diplomaten sagten unterdessen, es sei ungewiss, welche bilateralen Gespräche es zwischen den verschiedenen Delegationen geben werde. Fortschritte sind somit kaum zu erwarten.

Den Druck auf Moskau erhöhen

Ins Zentrum der Präsidentenreise rückt die Krim-Krise dann endgültig am Mittwoch, wenn Obama in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sowie anderen ranghohen EU-Vertretern zusammenkommt. Auf beiden Seiten des Atlantiks verurteilen die politisch Verantwortlichen das Referendum auf der Krim und einen Beitritt der ukrainischen Halbinsel zu Russland als illegal.

Über die Strafmaßnahmen sind sich EU und USA aber nicht einig. Während Washington mit Finanzsanktionen gegen Putins Entourage vorgeht und "Schlüsselsektoren" der russischen Wirtschaft fokussieren will, ist die Sanktionsliste der Europäer noch vorsichtig gestaltet – nicht zuletzt wegen der bedeutenderen Handelsbeziehungen zu Russland. Obama dürfte die Verbündeten dazu drängen, den Druck auf Moskau zu erhöhen.

Neben der Ukraine-Krise muss sich der US-Präsident außerdem mit den ins Stocken geratenen Plänen für ein transatlantisches Freihandelsabkommen befassen. Besprechen will er außerdem die Datenschutzanliegen der Europäer angesichts der Überwachungsprogramme des US-Geheimdienstes NSA.



Am Donnerstag setzt Obama seine Europareise dann in Italien fort und trifft sich im Vatikan mit Papst Franziskus, ehe der US-Präsident nach Saudi-Arabien reist. Das Verhältnis zu dem Verbündeten am Golf hat unter Washingtons Annäherungsversuchen an den Iran und der zurückhaltenden US-Position im syrischen Bürgerkrieg gelitten.