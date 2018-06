In Pakistan ist der frühere Militärmachthaber Pervez Musharraf offiziell wegen Hochverrats angeklagt worden. Rund drei Monate nach Beginn des Prozesses verlas das Sondergericht in Islamabad die entsprechenden Anklagepunkte. Der 70-Jährige muss sich verantworten, weil er als Präsident 2007 den Ausnahmezustand verhängt hatte. Hochverrat kann mit lebenslanger Haft oder dem Tod bestraft werden.

Musharraf plädierte in allen fünf Anklagepunkten auf nicht schuldig und wies die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. In seiner Erklärung verwies er auf seine Verdienste für Pakistan. "Ich werde als Verräter bezeichnet", sagte er. "Ich war neun Jahre lang Generalstabschef der Armee und habe dieser Armee 45 Jahre lang gedient. Ich habe in zwei Kriegen gekämpft – und das ist Hochverrat?", fragte er die drei Richter. Er habe die Wirtschaft gestärkt und den Fortschritt beflügelt.

Zuvor war Musharraf den meisten Anhörungen in dem Prozess aus gesundheitlichen Gründen und wegen Sicherheitsbedenken fern geblieben. Die Verlesung der Anklageschrift musste deshalb mehrfach verschoben werden. Nun hatte das aus drei Mitgliedern bestehende Sondertribunal Musharraf mit Haft gedroht, falls er nicht zu diesem Termin erscheint.

Rücktritt, Exil und Comeback-Versuch

Musharraf hatte im Oktober 1999 den damaligen Premierminister Nawas Scharif mit einem unblutigen Militärputsch abgesetzt und selbst die Macht übernommen. Mit den Jahren mehrten sich jedoch die Konflikte mit Justiz und Opposition. Im Zuge der Krise setzte er im November 2007 die Verfassung außer Kraft, löste das Parlament auf und entließ die obersten Richter. Letztlich lösten diese Schritte eine Protestwelle aus, die ihn im August 2008 zum Rücktritt zwang.

Nach seiner Absetzung ging Musharraf mehrere Jahre ins Exil, kehrte im März 2013 aber zurück, um bei der Parlamentswahl anzutreten. Ihm wurde jedoch eine Kandidatur untersagt. Die Wahl im Mai gewann sein langjähriger Widersacher Nawas Scharif.

Gegen Musharraf sind mehrere Gerichtsverfahren anhängig, unter anderem wird gegen ihn wegen der Ermordung der früheren Premierministerin Benazir Bhutto ermittelt. Nach mehrmonatigem Hausarrest kam er im November gegen Kaution auf freien Fuß. Der Ex-Armeechef ist der erste von vier Militärmachthabern in der Geschichte Pakistans, der wegen Hochverrats angeklagt wird.