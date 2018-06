Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Verurteilung von Abdullah Öcalan, dem Chef der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Berufung verurteilt. In einer vorläufigen Entscheidung sieht der Gerichtshof darin eine Verletzung der Menschenrechte. Öcalan war 1999 wegen terroristischer Anschläge und Separatismus zunächst zum Tode verurteilt worden. Die Strafe wurde drei Jahre später in lebenslange Haft umgewandelt.

Der Gerichtshof kritisierte auch die Haftbedingungen Öcalans in der Türkei und zielte dabei vor allem auf die Isolationshaft in der Zeit bis 2009 ab. In den Jahren danach erkannte das Gericht keinen Verstoß mehr. Öcalan war bis 2009 einziger Gefangener einer Haftanstalt auf der türkischen Insel Imrali.

Das Urteil wurde von einer kleinen Kammer gefällt und ist nicht rechtskräftig. Sowohl die türkische Regierung als auch Öcalan können binnen drei Monaten Rechtsmittel dagegen einlegen. Der Gerichtshof kann den Fall dann zur Überprüfung an die 17 Richter der Großen Kammer überweisen, er muss dies aber nicht tun.

Das Anti-Folter-Komitee des Europarates hatte im Januar 2013 die Haftbedingungen Öcalans geprüft und aktuell keine schwerwiegenden Missstände festgestellt. Die Experten kritisierten jedoch, dass der Kurdenführer 2011 etwa 240 Tage in Einzelhaft gehalten worden sei. Das sei "vollkommen inakzeptabel", hieß es in dem Bericht des Komitees, der in der vergangenen Woche in Straßburg veröffentlicht wurde. Einzelhaft dürfe höchstens 14 Tage hintereinander dauern.

Im Juli 2010 war der heute 63-jährige PKK-Chef vor dem Gerichtshof für Menschenrechte mit einem Antrag auf Neuauflage seines Prozesses gescheitert. Sein Antrag wurde für nicht zulässig erklärt und zu den Akten gelegt. Die Straßburger Richter schlossen sich damit einer Entscheidung des Schwurgerichts von Istanbul an.