Der russische Präsident Wladimir Putin sieht nach eigenen Angaben bisher keine Notwendigkeit für einen Militäreinsatz in der Ukraine. Das sagte Putin am Dienstag vor Journalisten. "Was den Einsatz von Streitkräften angeht: Bisher gibt es eine solche Notwendigkeit nicht", sagte er bei einer im Staatsfernsehen live übertragenen Pressekonferenz.

Die Ukraine wirft Russland allerdings vor, in den vergangenen Tagen Tausende Soldaten auf die Krim geschickt zu haben – die Uniformierten haben faktische die Kontrolle über die Halbinsel übernommen. Putin dementierte jedoch, dass die Truppen, die auf der Krim Militärstützpunkte blockieren, russisch seien. Es handele sich stattdessen um "örtliche Selbstverteidigungskräfte". "Es gibt viele Uniformen, die ähnlich aussehen", sagte Putin.

Er schloss einen Militäreinsatz aber auch nicht aus: Russland könnte seine Handlungen ausweiten – man halte sich alle Optionen offen. "Wenn wir sehen, dass diese Willkür in den östlichen Regionen beginnt, wenn die Menschen uns um Hilfe bitten werden, behalten wir uns das Recht vor, alle Mittel zum Schutz der Bürger zu verwenden", sagte Putin. Im Osten der Ukraine und auf der Krim leben viele russischstämmige Bürger, die sich Russland verbunden fühlen und die neue Regierung in Kiew nicht unterstützen.



Putin: Janukowitsch ohne politische Zukunft

Sollte Russland in der Ukraine eingreifen, wäre dies auch legitim, sagte Putin. "Falls ich die Entscheidung zum Eingreifen der Streitkräfte in der Ukraine treffe, wird das vollständig dem Völkerrecht entsprechen." Schließlich habe Viktor Janukowitsch als "legitimer Präsident" der Ukraine darum gebeten. Putin hatte sich am Wochenende vom russischen Parlament die Erlaubnis für einen Militäreinsatz in der Ukraine geben lassen.

Janukowitschs Absetzung bezeichnete er als verfassungswidrigen Staatsstreich: Nur das ukrainische Parlament sei legitim, nicht aber Übergangspräsident Alexander Turtschinow. Legitimes Staatsoberhaupt der Ukraine sei nach wie vor der nach Russland geflohene Janukowitsch. Trotzdem sagte Putin, er halte Janukowitschs politische Karriere für abgelaufen. "Ich denke, er hat keine politische Zukunft mehr. Das habe ich ihm gesagt." Die Aufnahme des gestürzten Präsidenten in Russland nannte Putin einen humanitären Akt – in der Ukraine wäre Janukowitsch vermutlich getötet worden, sagte er.

Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Über den künftigen Status der Krim sollen nach Putins Worten ihre Bewohner entscheiden. "Nur die Bürger können und sollen über ihre Zukunft in einer freien und sicheren Willensentscheidung bestimmen", sagte er. Ein Anschluss an Russland sei nicht vorgesehen. Auf der Krim ist am 30. März eine Volksabstimmung über den Status der Halbinsel geplant.

Für den deutschen Vorschlag einer internationalen Kontaktgruppe zum Konflikt in der Ukraine zeigte sich Putin offen. "Im Prinzip ist das möglich", sagte er. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sei dazu im Gespräch mit seinen Kollegen.



Krim: Fact Finding Mission, Kontaktgruppe Fact Finding Mission Putin hat in einem Telefonat mit Angela Merkel am 2. März einer Untersuchungsmission zugestimmt, die Klarheit über die Lage auf der Krim bringen soll. Die UN-Charta sieht einen solchen Einsatz vor, umgesetzt wird sie aber in diesem Fall wohl von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Für sie spricht, dass alle beteiligten Konfliktparteien Mitglieder der OSZE sind und dass der Vorsitz seit Jahresbeginn bei der neutralen Schweiz liegt. In der Gruppe sollen Experten sitzen, die von allen Beteiligten akzeptiert werden, zurzeit wird bei der OSZE in Wien über die genaue Zusammensetzung verhandelt. Nach den Aussagen des OSZE-Vorsitzenden Didier Burkhalter soll die Gruppe vor allem dafür zuständig sein, den Schutz der Minderheiten zu überprüfen. Ad-hoc-Kontaktgruppe Putin stimmte auch dem Plan zu, dass eine Gruppe von Diplomaten in einer regelmäßig tagenden Kontaktgruppe den politischen Dialog zwischen den Konfliktparteien in Gang bringen soll. Sie sollen den Weg für direkte Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien ebnen. Auf die Größe der Ad-hoc-Kontaktgruppe und auf die in ihr vertretenen Länder müssen sich die Staatschefs noch einigen.

Warnungen des Westens, Russland wegen seiner Militäraktionen auf der Krim mit Sanktionen zu belegen, verurteilte Putin. Solche Strafmaßnahmen würden letztlich den USA und der EU selbst schaden. Gleichzeitig warf er dem Westen vor, den Umsturz in der Ukraine herbeigeführt und das Land in die Anarchie getrieben zu haben.