Der Schwiegersohn des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden ist in den USA wegen Terroraktivitäten verurteilt worden. Sulaiman Abu Ghaith habe nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Sprecher von Al-Kaida gedient und sich an Verschwörungen beteiligt, befand das Bundesgericht in New York. Das Strafmaß soll am 8. September bekannt gegeben werden. Abu Ghaith droht lebenslange Haft. Sein Verteidiger Stanley Cohen kündigte an, in Berufung zu gehen.

Staatsanwalt Preet Bharara teilte mit, er hoffe, das Urteil gebe den Opfern von Al-Kaida und ihren Angehörigen Trost. Abu Ghaith sei mehr als bin Ladens Propagandaminister gewesen. Binnen Stunden nach den Ereignissen des 11. September habe er seine Stellung benutzt, um andere zu überzeugen, für Al-Kaida Amerikaner zu töten, sagte Bharara.

Dem 48-jährigen Abu Ghaith wird unter anderem vorgeworfen, nach dem 11. September weitere Terrorakte gegen Amerikaner geplant und eine terroristische Vereinigung unterstützt zu haben. Seine Verteidiger sagten, ihr Mandant wisse nichts über Verschwörungen. Abu Ghaith gab jedoch während des Prozesses zu, dass bin Laden ihn in der Nacht nach dem Anschlag gebeten habe, sein Sprecher zu werden.

Abu Ghaith ist kuwaitischer Staatsbürger. Im Jahr 2000 oder 2001 reiste er nach Afghanistan, wo er eine von bin Ladens Töchtern heiratete. Von 2002 bis mindestens 2010 hielt er sich in Iran auf. Im vergangenen Jahr wurde er in Jordanien festgenommen und in die USA ausgeliefert. Abu Ghaith gilt als der ranghöchste Vertreter von Al-Kaida, der nach den Anschlägen des 11. September in den USA vor Gericht gestellt wurde.