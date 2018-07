Bei seinem Besuch in der Ukraine hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) der russischen Regierung vorgeworfen, eine Spaltung Europas zu betreiben. Das Referendum auf der Krim zur Abspaltung der Schwarzmeerhalbinsel von der Ukraine und der Angliederung an Russland bezeichnete er als Bruch des Völkerrechts.



Mit dem Referendum auf der Krim und der Integration der Halbinsel in das russische Staatsgebiet seien "Fakten geschaffen worden, die nicht in Übereinstimmung stehen mit dem internationalen Recht, und die die Gefahr einer neuen Spaltung Europas heraufbeschwören", sagte Steinmeier laut Auswärtigem Amt. Dies sei ein "Zustand, den wir nicht zulassen dürfen". Insbesondere dürfe Europa nicht zulassen, "dass Blutvergießen zurückkehrt".



Der ukrainischen Übergangsregierung sagte Steinmeier Hilfe bei der Stabilisierung des Landes zu. "Wir wollen das unterstützen, so gut wir das können", sagte er nach einem Treffen mit Ministerpräsident Arseni Jazenjuk. "Wir treffen uns heute hier, weil wir wissen, dass die Situation immer noch dramatisch ist."

Steinmeier begrüßte die Bemühungen der ukrainischen Regierung, auch die Bevölkerung im Osten des Landes in ihre Politik einzubinden: "Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass Minderheitenrechte berücksichtigt werden – das sind gute Signale, die das Land in dieser Situation braucht."

Steinmeier sagte, er sei froh, dass es gelungen sei, eine Beobachtermission der OSZE auf den Weg zu bringen: "Ich hoffe, dass die ersten Beobachter bereits in den nächsten Tagen hier in der Ukraine eintreffen werden." Die Mission sei eine wichtige Quelle für "belastbare Informationen" zu der zuletzt unübersichtlichen Situation.

Ukraine braucht Gas aus Europa

Jazenjuk lobte das am Freitag geschlossene Assoziierungsabkommen mit der EU: "Das ist etwas, was Millionen von Ukrainern erhofft haben." Der Ministerpräsident bat die EU auch um Zusammenarbeit im militärtechnischen Bereich: "Wir müssen die ukrainischen Streitkräfte neu umrüsten und verstärken." Die Ukraine sei außerdem auf Gaslieferungen aus Europa angewiesen, um ihre Energieversorgung zu sichern.

Auf Steinmeiers weiterem Programm steht ein Gespräch mit Übergangspräsident Alexander Turtschinow in Kiew. Anschließend will er in die ostukrainische Stadt Donezk weiterreisen und dort Gespräche führen.

Jazenjuk sagte, die Ukraine werde den Anschluss der Halbinsel Krim an Russland niemals hinnehmen: "Wir erkennen das Referendum nicht an und sind überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft diese Taten verurteilen und eine gebührende Antwort auf die russische Aggression finden wird sowie auf die grobe Invasion des ukrainischen Territoriums."

Russische Fahne über 147 Militärbasen

Russland hat derweil auf der Krim auch offiziell die militärische Kontrolle übernommen. Auf der Halbinsel wehe nun über 147 ukrainischen Militäreinrichtungen die russische Fahne, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Außerdem habe die Schwarzmeerflotte 54 von 67 ukrainischen Schiffen übernommen. Nach russischer Darstellung wollen weniger als 2.000 der mehr als 18.000 ukrainischen Soldaten die Halbinsel verlassen.



Prorussische Kräfte sollen am Samstag eine ukrainische Militärbasis auf der Krim gestürmt haben. Rund 200 Menschen drangen in den Militärstützpunkt in der Stadt Nowofedorowka ein, berichtet ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Die Demonstranten waren unbewaffnet. Ukrainische Militärangehörige verbarrikadierten sich in den Gebäuden der Basis und warfen von den Dächern Rauchbomben auf die Eindringlinge. Mehrere Demonstranten warfen Fenster ein.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat der Ukraine seine Solidarität versichert. "Das ukrainische Volk durchlebt derzeit ein Trauma, das kein Land durchmachen sollte", sagte Ban bei einem Treffen mit Regierungschef Jazenjuk in Kiew. "Ich bin sicher, dass Sie mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft sowie unter Ihrer Führung und dank des Mutes des Volkes diese schwierigen Zeiten überwinden können."