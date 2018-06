Vor drei Jahren begann der friedliche Aufstand in Daraa. Wenig später tobte bereits ein Bürgerkrieg in Syrien. Je länger sich der Konflikt hinzieht und je brutaler die Situation vor Ort wird, desto schwieriger wird es für Medien ausgewogen darüber zu berichten. Seit dem vergangenen Jahr ist jedoch eine gefährliche Tendenz zu beobachten: Die islamistischen Milizen des Isis (Islamischer Staat in Irak und Syrien) nehmen einen überproportional großen Teil in der internationalen Berichterstattung ein.

Ihre spektakulären Anschläge, ihr brutales und rücksichtsloses Morden sichern ihnen stets größte mediale Aufmerksamkeit. Dabei legen neue Berichte aus Syrien nahe, dass Isis nach und nach Boden verliert und militärisch zurückgedrängt wird. Zudem wird oft übersehen, dass Isis im Verhältnis zu anderen Rebellengruppen nur über eine sehr geringe Anzahl von Kämpfern verfügt und die wenigsten von ihnen Syrer sind. Dennoch dominieren Berichte über ihr grausames Vorgehen die deutschen Medien.

Ein solche, einseitige Berichterstattung führt dazu, dass der Syrienkonflikt zunehmend auf die Formel "Islamisten gegen Assad" verengt wird. Dadurch wird Assad plötzlich zum ungeliebten, aber notwendigen Partner des Westens im Kampf gegen den Terrorismus. Das propagiert zum Beispiel Jürgen Todenhöfer in Deutschland, und auch in den USA wird diskutiert, ob Assad nicht die "am wenigsten schlimme Option" ist.

Diese Sichtweise spielt jedoch einzig und allein dem Regime in die Hände. Assad hatte die Proteste gegen seine Herrschaft schon von Beginn an als Aktionen fanatischer Terroristen und Krimineller bezeichnet. Folgt die internationale Berichterstattung diesem Diskurs, legitimiert sie indirekt sein brutales Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung.

Die Autoren Ilyas Saliba, in Hamburg geborener Deutsch-Syrer und Politikwissenschaftler, arbeitet an seinem Promotionsvorhaben zur Stabilität autokratischer Regime während des Arabischen Frühlings am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Thomas Claes, studierte Islamwissenschaft unter anderem an der FU Berlin und der American University in Kairo. Derzeit arbeitet er im Referat Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Auch wenn die überwiegend säkular geprägte Freie Syrische Armee an Einfluss eingebüßt hat und neue, islamistisch beeinflusste Gruppen an Bedeutung gewonnen haben, so kann mitnichten von einem Kampf zwischen angeblich Al-Kaida treuen Islamisten und dem Assad-Regime die Rede sein. Zumal Al-Kaida sich bereits öffentlich von den islamistischen Milizen des Isis losgesagt hat.

Zivile Protestbewegungen und lokale Koordinationskomitees sind trotz des Bürgerkriegs immer noch präsent und bilden das Rückgrat des Aufstandes. Die zivile Opposition richtet sich sowohl gegen das Assad-Regime als auch gegen radikale Islamisten. Seit Anfang des Jahres erhebt sich die Bevölkerung der von Isis kontrollierten Gebiete in einem Maße, das manche schon von einer zweiten Revolution sprechen lässt. Sie werden militärisch von einem breiten Bündnis aus Freier Syrischer Armee und anderen bewaffneten Gruppen unterstützt. Dies zeigt, dass es in Syrien keine tiefgreifende Unterstützung für islamistische Gruppen gibt.

Für Assad aber sind Islamisten der ideale Feind, und die angebliche Stärke von Isis ist die beste Legitimation für sein Regime, in Syrien wie im Ausland. Das macht sich das Regime gezielt zunutze: Die Hinweise mehren sich, dass die radikalsten Islamisten unterstützt und ihre Zentren kaum Ziel von Regime-Bombardements werden.