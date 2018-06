Der türkische Präsident Abdullah Gül hat sich optimistisch geäußert, dass die behördlich verordnete Sperrung von Twitter in seinem Land nicht von langer Dauer ist. Social-Media-Plattformen gänzlich zu sperren, sei nicht zu billigen, schrieb er via Twitter und kritisierte damit mit deutlichen Worten die Sperrung der Twitter-Website in weiten Teilen des Landes. Technisch sei es ohnehin nicht möglich, weltweit tätige Plattformen gänzlich zu verbieten.

Sollten per Twitter begangene Straftaten vorliegen, könnten nur einzelne Seiten – also etwa einzelne Accounts – auf Gerichtsbeschlüsse hin gelöscht werden, schrieb Gül. Er hoffe, dass das Verbot nicht lange in Kraft bleibe.



Twitter ist seit der Nacht in der Türkei nicht mehr uneingeschränkt erreichbar. Nutzer beklagen erhebliche Ausfälle. Nur mit technischen Kniffen (etwa die Änderung der DNS des Rechners) sei der Dienst nutzbar, schrieb eine freie Mitarbeiterin von ZEIT ONLINE. Mit Mobilgeräten sei der Zugriff nicht möglich. Zuvor hatte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan angedroht, den Zugang zu der Plattform zu sperren.

Beim Versuch, die Website Twitter.com zu öffnen, stießen viele Nutzer auf eine Mitteilung der türkischen Telekommunikationsbehörde: Ein Gericht habe die Sperrung verfügt, weil Twitter Rechte und die Privatsphäre türkischer Staatsbürger verletzt habe.

Das US-Unternehmen twitterte einen Hinweis, wie Nutzer per SMS weiter Mitteilungen absetzen können. Nutzer außerhalb der Türkei hinterfragten den Sinn der Botschaft, die von betroffenen Twitterern in der Türkei ja nicht gesehen werden kann.



International kritisierten Politiker die Sperre von Twitter. "Das Verbot löst ernste Sorge aus und stellt die von der Türkei erklärte Unterstützung für europäische Werte und Normen infrage", hieß es in einer Erklärung von EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle. "Die Bürger müssen frei in ihrer Wahl der Kommunikationsmittel sein. Das schließt ganz offenkundig das Internet ein."

Auch die Bundesregierung kritisierte die Blockade. Sie entspreche nicht dem, "was wir unter freier Kommunikation in Deutschland verstehen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz. Das Auswärtige Amt bemängelte, es gebe in der Türkei seit längerem Defizite in der Informations- und Meinungsfreiheit.



Die für die "digitale Agenda" zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes kritisierte die Sperrung via Twitter als "grundlos, sinnlos, feige". Die Türken und die internationale Gemeinschaft werden sie als Zensur zu betrachten. "Das ist es", schrieb sie. EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle schloss sich an und schrieb, die freie Nutzung von Kommunikationsnetzwerken sei ein zentraler Teil der Freiheitsrechte in der EU. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der Bundesregierung. Zensur sei dies aber nicht, sagte sie.



Die Zeitung Radikal gibt auf Türkisch Tipps, wie die Blockade zu umgehen sei. Der Regierungszeitung Sabah ist der Twitter-Bann bisher nur eine kurze Erwähnung wert. Die englischsprachige Seite der Sabah berichtete über das Thema aus Sicht der Regierung – sie begründete die Blockade damit, die Unternehmensführung habe türkische Gerichtsentscheidungen ignoriert. Auch Hürriyet berichtete, der Dienst sei gesperrt.

Premier Erdoğan steht innenpolitisch wegen Korruptionsverdachts unter Druck. Er hatte am Donnerstag vor Tausenden Anhängern angekündigt, gegen Twitter und andere Netzwerke vorzugehen. "Wir werden sie alle auslöschen." Was die internationale Gemeinschaft dazu sage, sei ihm egal. "Jeder wird sehen, wie mächtig die Türkische Republik ist." Anschließend veröffentlichte Erdoğans Büro eine Mitteilung, in der Twitter vorgeworfen wurde, gerichtliche Verfügungen zur Entfernung von bestimmten Links nicht umzusetzen.

Hintergrund könnte sein, dass Nutzer in den vergangenen Wochen auf Twitter und in anderen Onlinenetzwerken auf Tonaufnahmen und Dokumente verwiesen hatten, die Korruptionsvorfälle im Umkreis und in der Familie Erdoğan belegen sollen. Der Regierungschef hatte die Aufnahmen zunächst als manipuliert bezeichnet, und räumte später ein, sie seien echt.

Der Streit darüber könnte sich auf die Kommunalwahl am 30. März auswirken. Erdoğan hatte auch mit einem Verbot von Facebook und YouTube gedroht. Die Twitter-Sperrung ist nicht die erste dieser Art: In der Vergangenheit waren in der Türkei schon mehrfach Dienste wie YouTube oder Soundcloud nicht erreichbar.

Grünen-Bundeschef Cem Özdemir nahm die Twitter-Blockade zum Anlass, den Kurznachrichtendienst nun auch selbst zu nutzen. "Ein guter Tag mit Twittern zu beginnen", schrieb er. Wohlwollende Reaktionen von Parteifreunden und anderen Anhängern waren die Folge.



