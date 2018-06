Im Streit um die Krim hat die Regierung in Kiew die Finanzierung der prorussischen Führung der Halbinsel gestoppt. Wegen einer Sperrung der Bankkonten könne die autonome Regierung der Krim laufende Geschäfte nicht mehr finanzieren, sagte ihr Vizeregierungschef Rustam Temirgalijew. Man habe sich bereits an Russland gewandt, um bei dortigen Banken Konten zu eröffnen. Die Halbinsel werde sowieso die russische Währung Rubel einführen, sollte die Mehrheit der Krim-Bevölkerung am kommenden Sonntag für einen Beitritt zu Russland stimmen, sagte Temirgalijew.

Die Bewohner der Krim sollen am nächsten Sonntag darüber entscheiden, ob sich die Halbinsel Russland anschließen soll. Eine Mehrheit dafür gilt als wahrscheinlich. In diesem Fall will die politische Führung der Krim der russischen Föderation noch im März beitreten.

Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte mit Kanzlerin Angela Merkel. Er verteidigte dabei das Referendum der Krim-Regierung, es basierte auf internationalem Recht. Die "legitimen Behörden" auf der Krim hätten das Ziel, "die rechtmäßigen Interessen der Bevölkerung auf der Halbinsel zu garantieren". Das habe er auch dem britischen Premierminister David Cameron in einem Telefonat gesagt, heißt es aus dem Kreml.

Merkel dagegen nannte in dem Telefonat mit Putin das Referendum auf der Krim illegal. Seine Abhaltung verstoße gegen die ukrainische Verfassung und internationales Recht.



Der prowestliche ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk bekräftigte dagegen den Anspruch seines Landes auf territoriale Unversehrtheit. Er wies Gebietsansprüche Russlands zurück, dessen Einheiten die Krim faktisch kontrollieren. "Das ist unser Land, wir werden keinen Zentimeter davon aufgeben", sagte Jazenjuk bei einer Kundgebung in Kiew. "Das sollen Russland und sein Präsident wissen."

Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben am Sonntag einen weiteren Posten der Grenztruppen auf der Krim übernommen. Männer in Uniformen ohne Hoheitsabzeichen seien in einen Stützpunkt im Westen der Halbinsel eingedrungen und hätten Technik zerstört, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. In dem Stützpunkt sitzen nun rund 30 ukrainische Soldaten fest. Erst am Samstag hatten russische Soldaten ukrainischen Angaben zufolge einen Außenposten im Osten der Insel übernommen und die dortigen Soldaten vertrieben. Sie sollen bereits elf Grenzposten auf der Krim kontrollieren.

Aktivisten stürmen Gebäude in Lugansk

In der ostukrainischen Stadt Lugansk stürmten Tausende prorussische Aktivisten den Sitz der Gebietsregierung und setzten den Gouverneur ab. Demonstranten seien in zahlreichen Bussen aus Russland über die nahe Grenze zu der Kundgebung gefahren, berichteten örtliche Medien.

Gouverneur Michail Bolotskych war erst vor einer Woche vom prowestlichen Interimspräsidenten Alexander Turtschinow eingesetzt worden. Nun verließ er den Verwaltungssitz unter wüsten Beschimpfungen. Auf dem Dach hissten Aktivisten die russische Fahne. Die Menge vor dem Gebäude sang die russische Nationalhymne.



Zusammenstöße in Sewastopol

In Sewastopol auf der Krim kam es am Sonntag zu Zusammenstößen zwischen Anhängern Russlands und Unterstützern der Kiewer Regierung. Rund hundert Menschen gingen mit Knüppeln auf Ordnungskräfte los, die eine Kundgebung zum 200. Jahrestag des Geburtstags des ukrainischen Nationalhelden Taras Schewtschenko beschützten, berichtete ein AFP-Reporter. Einige der Angreifer waren vermummt und trugen schusssichere Westen. Die Angreifer zerstörten ein Auto.



Zu der Kundgebung waren rund 200 Menschen gekommen, die ukrainische Fahnen schwenkten, die Nationalhymne sangen und die "russische Besetzung" der Krim kritisierten.



Die Udar-Partei von Vitali Klitschko forderte die Schließung der ukrainischen Grenze mit Russland und eine Sperrung des Luftraums. Die Führung in Kiew müsse verhindern, dass Provokateure aus Russland ihre Aggression fortsetzen könnten, hieß es.