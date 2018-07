Eine Woche vor dem umstrittenen Referendum über die Krim hat die politische Führung der Halbinsel einen schnellen Beitritt zur Russischen Föderation angekündigt. "Der Übergangsprozess in eine neue Rechtsprechung ist kompliziert. Aber wir gehen davon aus, dass alles noch im März gelingt", sagte der Vorsitzende des prorussischen Regionalparlaments, Wladimir Konstantinow, in Simferopol nach Angaben der Agentur Itar-Tass. Die EU und die USA haben Russland für den Fall einer Annexion der Krim weitere Sanktionen angedroht.

Bei dem Referendum am 16. März sollen die Bewohner der Halbinsel entscheiden, ob die Krim sich der Russischen Föderation anschließt. Eine prorussische Mehrheit gilt als sicher. Über Jahrhunderte gehörte die Halbinsel zu Russland, jetzt ist sie völkerrechtlich ukrainisch. Russlands Regierung kündigte bereits an, die Schwarzmeer-Halbinsel eingliedern zu wollen. Konstantinow versprach den Staatsbediensteten auf der Krim, dass sich deren Einkommen in Zukunft im Schnitt vervierfachen werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich entschieden gegen das Referendum. Einem Bericht des Spiegels zufolge stellt sie ihre Teilnahme an dem G-8-Treffen in Sotschi unter Vorbehalt. Sollte das Referendum nicht gestoppt werden, wolle sie nicht teilnehmen.

Angesichts der kompromisslosen Haltung Russlands hat US-Präsident Barack Obama seine Krisendiplomatie intensiviert. Nach einem Telefonat mit Merkel sprach er am Samstag mit den politischen Führern Großbritanniens, Frankreichs und Italiens sowie mit den Präsidenten der drei baltischen Staaten. Nach Angaben des Weißen Hauses forderten alle Gesprächspartner übereinstimmend, dass Russland die Soldaten auf der Krim zurück in ihre Kasernen schicken solle. Frankreichs Präsident François Hollande und Obama machten sich für neue Sanktionen gegen Russland stark.

Maidan-Verletzte nach Deutschland?

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) schlug zur Entschärfung des Konflikts eine Bestandsgarantie für den russischen Flottenstützpunkt auf der Krim vor. Eine diplomatische Krisenlösung sei noch immer möglich und die Sicherung des Stützpunkts in Sewastopol ein Kernanliegen Russlands, sagte Schulz der Bild am Sonntag.



Die Zeitung berichtet weiter, dass die Bundeswehr 40 Verletzte nach Deutschland fliegen will, die bei Protesten auf dem Maidan verletzt worden waren. Viele der Patienten hätten Schussverletzungen und könnten in der Ukraine nur unzureichend behandelt werden. Unter ihnen befänden sich Demonstranten und auch mehrere Polizisten.

Am Samstag spitzte sich die Lage für OSZE-Beobachter erheblich zu. Mit Warnschüssen verwehrten prorussische Uniformierte ihnen den Zugang zur Krim. Die bewaffneten Männer hatten mit zwei Salven die Weiterfahrt des Busses mit den Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verhindert. Eine OSZE-Sprecherin sagte, bei dem Zwischenfall in der Nähe des Kontrollpunktes Armjansk im Norden der Krim sei niemand verletzt worden. Seit Tagen versuchen OSZE-Militärbeobachter vergeblich, auf dem Landweg von der Südukraine zur Krim zu gelangen. Sie sollen die militärischen Aktivitäten Russlands auf der Krim beobachten.



Prorussische Einheiten kontrollieren seit einer Woche die Halbinsel. Moskau bestreitet jedoch, Soldaten außerhalb vereinbarter Gebiete einzusetzen. Bewaffnete in Uniformen ohne Hoheitsabzeichen seien "Selbstverteidigungskräfte", die nicht unter dem Kommando des Kreml stünden. Nach einem unbestätigten Zeitungsbericht haben prorussische Kräfte damit begonnen, den Übergang zur Halbinsel zu verminen.

Druck auf Russland soll erhöht werden

Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht in den kommenden Tagen einen weiteren Versuch starten, um Russland durch erhöhten Druck in der Ukraine-Krise zum Einlenken zu bewegen. Berlin plane, "eine möglichst breit angelegte internationale Koalition zu mobilisieren", die sich gegen eine Eskalation der Lage stemme. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Bezug auf das Auswärtige Amt. Die Koalition solle die Europäische Union, die OSZE und den Europarat umfassen. Es gehe um die Vorbereitung von "klugen Gegenmaßnahmen, die Russland zeigen sollen, was auf dem Spiel steht".

Die USA und die EU hatten in dieser Woche erste Sanktionen gegen Russland beschlossen. Sollte Moskau im diplomatischen Konflikt um die Krim nicht einlenken, will die EU Einreiseverbote und Kontensperrungen verhängen. Im Extremfall will Brüssel auch wirtschaftliche Sanktionen beschließen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte zu einem "Dialog ohne Beschuldigungen" auf: "Wir sind zu partnerschaftlichen Gesprächen bereit – allerdings akzeptieren wir keine Versuche, uns als einen Beteiligten des Konflikts in der Ukraine hinzustellen".