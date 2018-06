Die vielfach geforderte internationale Beobachtermission in der Ukraine kommt. Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) billigte am Freitagabend auch mit der Stimme Russlands die Entsendung einer Mission, teilte die US-Delegation via Twitter mit. Der Einsatz soll sechs Monate dauern.

Die USA, die EU und Deutschland hatten zuletzt massiv einen solchen Schritt gefordert. Er gilt als wichtiges Signal für eine Deeskalation in der Ukraine. Die Beobachtermission soll unparteiisch Informationen über die Sicherheitslage und den Schutz von Minderheiten in dem Land sammeln. Sie besteht aus mindestens 100 Experten.

Bisher war die Mission am Widerstand Russlands und der Frage der Einsatzgebiete gescheitert. Diese wurden nun konkretisiert und umfassen Regionen im ganzen Land, aber zunächst nicht die Krim.



Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte: "Das war ein Kraftakt über Tage und Nächte. Ich bin froh, dass wir die OSZE-Beobachter jetzt auf den Weg schicken können. Das ist noch nicht das Ende der Krise, aber ein Schritt, der unsere Bemühungen um Deeskalation stützen hilft."

Ziel der Mission sei, belastbare Informationen über die Lage im Land zu bekommen. "So können Gerüchten und Behauptungen Fakten entgegengestellt werden", sagte Steinmeier. Die Lage in der Ukraine sei weiter instabil. "Deshalb müssen die Beobachter so schnell wie möglich ihre Arbeit aufnehmen."