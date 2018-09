Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird von vielen Medien weltweit thematisiert und kommentiert. Vor allem osteuropäische Zeitungen konzentrieren sich bei ihrer Analyse auf Russland.



Für die nationalkonservative lettische Tageszeitung Latvijas Avize ist Russland in dem Konflikt der Kriegstreiber. "Die militärische Intervention Russlands wird als Erlösung des ukrainischen Brudervolkes von Nationalisten und Faschisten präsentiert. Russland ändert sein Denken nicht. Es war und ist der Aggressor, der seine Aggressivität hinter den schönen verlogenen Worten der Brüderlichkeit und freundschaftlicher Hilfe versteckt", schreibt die Zeitung.

Der Angriff gegen die Ukraine stehe in einer Reihe zahlreicher Interventionen Russlands. "Die Aggression gegen Finnland, die Besetzung der baltischen Staaten, die Ereignisse in der Tschechoslowakei, Ungarns Ertrinken im Blut, Afghanistan, Georgien, und jetzt - die Ukraine."

Ähnlich sieht es die französische Zeitung Le Monde. Die Intervention Russlands sei eine "Tat des Kalten Krieges". Verantwortlich dafür sei der russische Präsident Putin. "Zuallererst müssen wir die Dinge bei ihrem Namen nennen: Russland hat sich der Krim bemächtigt, eines zur Ukraine gehörenden Territoriums. Moskau hat dies mit Gewalt getan, unter Missachtung des internationalen Rechts und aller Verträge, die es selbst unterzeichnet hat." Putin habe mit dem Kalten Krieg noch nicht abgeschlossen – und die westlichen Länder hätten dies noch immer nicht verstanden.

Die bulgarische Zeitung Kapital Daily bezeichnet das Vorgehen Russlands als grob und rücksichtslos. Das Spiel werde "wahrscheinlich zu einer neuen Welle der Abneigung gegenüber Russland in seinen Nachbarstaaten sowie seitens Europa und der USA führen." Allerdings sei die Intervention auch logisch. "Von den zwei Optionen – die Halbinsel abspalten und Russland zurückgeben oder die Krim doch in der Ukraine lassen, allerdings unter starkem russischen Einfluss – ist die zweite viel besser für den Kreml."

Russland habe "Völkerrecht schon oft gebrochen"

Die Schaffung eines neuen eingefrorenen Konflikts in einem Nachbarstaat sei für Russland ein Instrument zur Kontrolle, das der Kreml zu nutzen wisse. "Der Staatengürtel zwischen Russland und der Nato – Weißrussland, Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien – wird auf verschiedene Art kontrolliert, vor allem aber durch ähnliche auf Eis gelegte Konflikte."

Aus Dänemark heißt es, Putin mache Angst. "Er pfeift auf die Menschenrechte zu Hause. Sein Russland hat das Völkerrecht und das Menschenrecht schon früher in Tschetschenien und Georgien grob gebrochen und macht das nun in der Ukraine", schreibt die liberale Tageszeitung Politiken. Internationale Gerichte seien dem russischen Präsidenten egal. "Und Russlands fester Platz im Sicherheitsrat gibt ihm ein Vetorecht gegen Kritik. Putin hat das Vetorecht auch gebraucht, um andere (...) gegen Rechtsverfolgung und Kritik zu beschützen, besonders Syriens Präsident Baschar al-Assad. Und er hat jetzt Soldaten zur Krim geschickt, um die Russen zu schützen, bevor – oder ohne dass – sie einem Angriff ausgesetzt waren."

Einen anderen Schwerpunkt legt die liberale tschechische Wochenzeitung Hospodarske Noviny aus Prag. Sie geht auf die wirtschaftliche Lage Russlands ein. Eine Invasion in der Ukraine löse für Putin in gewissem Maße heimische Probleme, schreibt die Zeitung. "Russland (...) ist wieder auf dem Gipfel seiner Kräfte. So scheint es jedenfalls. Doch die Wirtschaftsdaten (...) zeigen, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Russland ist vom Rohstoff-Export stärker abhängig als noch zu Sowjetzeiten. Hohe Arbeitskosten bei geringer Effizienz zerstören die Konkurrenzfähigkeit der russischen Industrie. Das Kapital und talentierte junge Russen verlassen das Land." Diese wirtschaftliche Schwäche Russlands könnten westliche Politiker nutzen. Die Frage sei nur wie.

Ganz anders ist die Sicht russischer Medien. Die regierungsnahe russische Zeitung Rossiskaja Gazeta aus Moskau wirft dem Westen vor, mit zweierlei Maß zu messen. "Wenn die USA unter Hinweis auf nationale Interessen den Irak und Libyen bombardieren, wenn sie einseitige Sanktionen beschließen, Verbündete belauschen und Revolten provozieren – so geschieht das angeblich immer im Interesse der 'Demokratie'. Wenn aber Russland beschließt, diejenigen unter Druck zu setzen, die russische Bürger bedrohen, dann wird Moskau boykottiert und beschimpft. "