Als Reaktion auf die Sanktionsdrohungen des Westens im Anschluss an das umstrittene Referendum auf der Krim hat Russland die Gründung einer internationalen Unterstützungsgruppe vorgeschlagen. Diese soll in der Ukraine-Krise vermitteln und war in den vergangenen Wochen immer wieder von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) angeregt worden. Russland sperrte sich aber bislang dagegen.

Von einem Entgegenkommen der russischen Regierung kann aber nicht die Rede sein. So soll die vom russischen Außenministerium favorisierte Vermittlergruppe vor allem dazu beitragen, dass die ukrainische Übergangsregierung in Kiew das Ergebnis des Krim-Referendums anerkennt.

Ein weiteres Ziel der Gespräche soll sein, dass die Ukraine eine neue Verfassung ausarbeitet. In dieser sollen den Regionen nach der Vorstellung Russlands umfassende Zuständigkeiten zuerkannt und die militärische und politische Neutralität des Landes festgeschrieben werden. Zudem soll die Gruppe für die Umsetzung von Teilen des Kompromissabkommens sorgen, das unter Vermittlung der EU zwischen dem damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und der Opposition am 21. Februar vereinbart wurde.

Westen bereitet Sanktionen vor

Nach offiziellen Angaben votierten bei dem Referendum am Sonntag 96,8 Prozent für eine Eingliederung der Krim in die Russische Föderation. Inzwischen hat sich das Regionalparlament in Simferopol einstimmig für unabhängig erklärt und einen offiziellen Aufnahmeantrag an Russland gestellt. Zudem stimmten die 85 Abgeordneten für eine Nationalisierung des ukrainischen Staatsbesitzes auf der Halbinsel.



Die Europäische Union und die USA erkennen das Ergebnis der Volksabstimmung genauso wenig an wie die ukrainische Übergangsregierung. Interimspräsident Alexander Turtschinow nannte das Referendum eine "große Farce".

In Brüssel beraten seit dem Vormittag die EU-Außenminister über Sanktionen gegen russische Politiker, Militärs und Geschäftsleute. Umfassende Wirtschaftssanktionen könnten dann am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs auf der Tagesordnung stehen. Auch die USA drohen mit weiteren Maßnahmen.