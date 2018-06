Die USA und Europa wollen mit Sanktionen auf das Scheitern der Gespräche mit Russland über die Krim reagieren. Der britische Außenminister William Hague sagte, er bedauere, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow die Gelegenheit für einen diplomatischen Durchbruch nicht ergriffen habe. Das von Russland unterstützte Referendum auf der Krim bezeichnete Hague als illegal. Er halte daher für die Europäische Union den Augenblick gekommen, wegen der Ukraine-Krise härtere Strafmaßnahmen gegen Russland zu verhängen, sagte Hague.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über das Unabhängigkeitsreferendum auf der Krim waren am Freitagabend gescheitert. Die US-Regierung kündigte anschließend rasches Handeln an.







Die EU-Außenminister wollen am Montag Maßnahmen beschließen. Geplant sind Kontensperrungen und EU-Einreiseverbote. Keine der 28 Regierungen habe bisher jedoch eine Liste mit Namen von betroffenen Personen erhalten, sagte eine EU-Diplomatin. Großbritannien sei "zutiefst überzeugt", dass es beim Treffen in Brüssel eine "entschiedene und einheitliche Antwort" der EU geben müsse, sagte Hague.

Sechs Stunden lange Verhandlung brachte kein Ergebnis



Die USA betonen, für eine Einigung in letzter Minute nach wie vor offen zu sein. Man hoffe weiterhin, dass Russland im Ukraine-Konflikt einen Weg einschlage, der internationalen Gesetzen entspreche, sagte Regierungssprecher Carney. "Aber keine Frage, wir sind in diesem Spiel mit Blick auf die Lage auf der Krim und diesem Referendum am Sonntag an einem späten Punkt angelangt." US-Außenminister Kerry hatte am Freitag in einem sechs Stunden langen Gespräch mit seinem Amtskollegen Lawrow erfolglos versucht, Russland von der Unterstützung des umstrittenen Referendums auf der Krim abzubringen. Die mehrheitlich prorussische Bevölkerung der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel wird am Sonntag aller Voraussicht nach für einen Anschluss an Russland stimmen.



Der UN-Sicherheitsrat will am Samstag über eine Resolution abstimmen. Für 16.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit sei eine Sondersitzung einberufen worden, teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Bei dem Treffen werde über eine von den USA eingebrachte Resolution abgestimmt, die die internationale Gemeinschaft dazu auffordert, das Ergebnis des Votums auf der Krim nicht anzuerkennen, hieß es aus westlichen Diplomatenkreisen. Dass Russland sein Veto einlegen wird, gilt als sicher. Damit wäre die Resolution gescheitert.

Mit Spannung erwartet wird, wie sich China im Sicherheitsrat verhalten wird. Das Land galt bislang als enger Verbündeter Russlands, hatte das russische Vorgehen auf der Krim jedoch kritisiert. Eine Enthaltung wäre bereits ein deutlicher Ausdruck der Missbilligung. Die amerikanische UN-Botschafterin Samantha Power sagte, mit der Resolution solle deutlich gemacht werden, wie sehr sich Russland isoliere, wenn es weiter den nicht-friedlichen Weg verfolge.



US-Vizepräsident Joe Biden wird von Montag bis Mittwoch nach Polen und Litauen reisen, um mit der politischen Führung über die Ukraine zu sprechen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sind auch Treffen mit den Präsidenten Estlands und Lettlands geplant. Biden wolle mit seinen Gesprächspartnern "über Schritte zur Unterstützung der ukrainischen Souveränität und territorialen Integrität" beraten.

Die Stimmung in der Krim-Hauptstadt Simferopol war vor der Volksabstimmung gespannt, aber ruhig. Die prorussische Führung der Halbinsel warnte vor Provokationen bei dem Referendum. Wegen der Gefahr von Angriffen ukrainischer Nationalisten seien Zugänge zur Krim teils geschlossen oder eingeschränkt worden, teilte der Vizeregierungschef der Krim-Republik, Rustam Temirgalijew, mit. Zudem seien Flugverbindungen mit der Hauptstadt Kiew gekappt worden.



In der Stadt Charkow kam es aber zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden zwei Menschen getötet und ein Polizist verletzt.