Zwei Jahre nach dem verheerenden Zugunglück in Buenos Aires löste die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner ihr Versprechen ein, das marode Eisenbahnsystem zu erneuern. Am Mittwoch weiht sie in einem Staatsakt 24 neue Loks und 160 Waggons ein, die auf einer Vorort-Bahnlinie jeden Monat drei Millionen Pendler in die Metropole befördern.

Am selben Tag empfängt Kirchner den chinesischen Außenminister Wang Yi, der auf einer neuntägigen Lateinamerikareise auch in Buenos Aires Station macht. Dass die beiden Termine zusammenfallen, ist kein Zufall. China hat all die neuen Loks und Waggons bezahlt. Sie sind Teil einer Großinvestition Chinas in das argentinische Eisenbahnsystem: Züge und Bahnsteige im Großraum Buenos Aires, zwei neue Strecken im Süden des Landes. Die Modernisierung des Eisenbahnnetzes ist das Steckenpferd der Regierung. Der für Transport zuständige Minister Florencio Randazzo möchte 2015 zum Präsidenten gewählt werden. Sollte ihm das gelingen, hätte er es auch den chinesischen Krediten zu verdanken.

80 Milliarden US-Dollar hat China im vergangenen Jahr für Infrastruktur-Projekte in Lateinamerika gegeben, 13 Prozent des Geldes, das das Land weltweit verteilt. Das ist mehr als die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank zusammen an die Region verliehen haben. Das Lukrative an der Kooperation mit China ist, dass es, wie im Falle der Eisenbahntechnologie an Argentinien, den Kauf seiner Güter gleich mitfinanziert, den südamerikanischen Staat dafür das Geld leiht. Das macht den Handel mit Peking attraktiv, besonders für verschuldete Regierungen wie Argentinien, die sich dafür sonst auf den internationalen Kreditmärkten Geld besorgen müssten, wo für sie hohe Zinsen fällig werden.



China stillt Rohstoffhunger

Das ist einer der Gründe, warum China heute eine Wirtschaftsmacht in Lateinamerika ist. Zwischen 2002 und 2012 verdoppelte sich das Handelsvolumen auf 261 Milliarden US-Dollar. Für China ist Lateinamerika ein lukrativer Absatzmarkt, obwohl manche Länder wie Argentinien oder Brasilien zum Schutz ihrer heimischen Industrie Exportzölle erheben.



Vor allem aber decken die lateinamerikanischen Länder den Rohstoffhunger Chinas: Peking ist der größte Abnehmer von Exportgütern aus Brasilien, Venezuela, Chile und Peru, sowie der zweitgrößte Käufer argentinischer Agrarexporte.

Die Reise des Chefdiplomaten Wang umfasst neben dem Treffen mit der argentinischen Präsidentin auch Besuche in Kuba, Venezuela und Brasilien. Mit Letzteren beiden unterhält Peking bereits strategische Partnerschaften. Formell wird Wangs Stippvisite als Vorbereitung für die Lateinamerika-Reise des Staatspräsidenten Xi Jingpin nach Kuba und Brasilien kommenden Juli betrachtet. Genauso gut kann man es als Reaktion auf die Asienreise des US-Präsidenten Obama werten. Das Signal an Washington: Wenn ihr in unserer unmittelbaren Nachbarschaft eure Partnerschaften pflegt, dann tun wir das umgekehrt genauso.