Ein afghanischer Polizist hat in einem christlichen Krankenhaus in der Hauptstadt Kabul drei Amerikaner erschossen. Eine amerikanische Ärztin sei bei dem Angriff verwundet worden, sagte der Polizeichef Kabuls, Sahir Schah. Der Angreifer habe sich anschließend zweimal selber in den Bauch geschossen und sei verletzt festgenommen worden.

Der Polizist habe das Krankenhaus der US-Hilfsorganisation Cure in Kabul bewacht und aus unbekannten Gründen das Feuer eröffnet, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Sedik Sedikki. Der Vorfall werde untersucht.

Das 2005 gegründete Cure-Krankenhaus bezeichnet sich selber als eine der führenden medizinischen Einrichtungen Afghanistans. Nach Angaben des Krankenhauses versorgen 27 Ärzte und 64 Krankenschwestern oder Pfleger jährlich rund 37.000 Patienten.



In Afghanistan häufen sich die Anschläge auf Ausländer. Anfang April hatte ein Polizist in der ostafghanischen Provinz Chost die deutsche AP-Fotografin Anja Niedringhaus erschossen. Im März war der schwedische Journalist Nils Horner vor einem Restaurant in Kabul getötet worden. Im Januar war eine Bombe in einem bei Ausländern beliebten Restaurant explodiert.