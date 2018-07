Bei der Präsidentschaftswahl in Afghanistan zeichnet sich nach ersten Ergebnissen eine Stichwahl zwischen Ex-Außenminister Abdullah Abdullah und seinem Rivalen Aschraf Ghani ab. Nach Auszählung von zehn Prozent der abgegebenen Stimmen und Teilergebnissen aus 26 der 34 Provinzen liege Abdullah bei knapp 42 Prozent, sagte Wahlkommissionschef Jusuf Nuristani. Ghani komme auf 37,6 Prozent.

Das Endergebnis der Wahl vom vergangenen Wochenende wird für Anfang Mai erwartet. Trotz Anschlagsdrohungen der radikalislamischen Taliban hatten etwa sieben Millionen Afghanen ihre Stimme abgegeben. Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, kommt es zu einer Stichwahl.

Abdullah sprach sich derweil gegen eine Strafverfolgung Karsais aus, dem wiederholt Korruption vorgeworfen wurde. "Ich würde einen derartigen Kurs nicht verfolgen, das wäre eine Politik der Rache und der Vergeltung. Unsere Hauptaufgabe bei der künftigen Regierung wird sein, uns um die Prioritäten der Nation zu kümmern", sagte Abdullah in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Er war 2009 gegen Karsai in der Stichwahl angetreten, hatte sich damals aber aus Protest gegen angebliche Fälschungen zurückgezogen.

Abdullah will Frauenrechte stärken

Karsai werde "auch in Zukunft eine Rolle" in der Politik Afghanistans spielen, sagte Abdullah nun. Er sprach sich für eine Umwandlung des Präsidialsystems in eine parlamentarische Demokratie und eine Änderung der Verfassung zur Stärkung des Parlaments aus. Dies werde gut für die Kontrolle der Regierung und die Beteiligung der Bevölkerung sein, sagte Abdullah. Er wolle "mehr Raum und einen besseren Platz für politische Parteien" schaffen.

Abdullah, der in den 90er Jahren gegen die Taliban kämpfte, sagte, die Wahl sei "die Zurückweisung der Talibanisierung des Landes". Er versicherte, anders als Karsai werde er insbesondere bei den Frauenrechten keine Zugeständnisse an konservative Kräfte machen. "Die Kompromittierung fundamentaler Werte kommt nicht in Frage. Dies sind Werte, für die Menschen Opfer erbracht haben, und Errungenschaften des afghanischen Volkes", sagte Abdullah. Die "Rechte des Volkes" zu opfern werde keinen Frieden bringen.