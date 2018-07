Amtsinhaber Abdelaziz Bouteflika hat die Präsidentenwahl in Algerien gewonnen und bleibt weitere fünf Jahre Staatschef. Nach offiziellen Angaben erhielt der von einem Schlaganfall gezeichnete 77-Jährige knapp 82 Prozent der Stimmen.



In der Hauptstadt Algier feierten Anhänger Bouteflikas auf der Straße. Sein wichtigster Herausforderer dagegen, Ex-Premierminister Ali Benflis, sprach von "groß angelegtem und systematischen Wahlbetrug". Benflis erhielt nach offiziellen Angaben 12 Prozent der Stimmen.



Nach Angaben des Innenministeriums lag die Wahlbeteiligung bei 51,7 Prozent und damit ein Drittel niedriger als vor fünf Jahren, als sie mit 74,5 Prozent angegeben worden war. 2009 hatten amerikanische Diplomaten laut WikiLeaks die wahre Beteiligung auf höchstens 25 bis 30 Prozent taxiert. Algeriens korrupte Administration ist dafür bekannt, die Wahlurnen in den Stunden vor der Auszählung zum Nachteil der Opposition mit Millionen illegaler Stimmzettel aufzufüllen. Die Islamisten und eine Reihe kleinerer liberaler Parteien hatten daher das Präsidentenvotum bereits im Vorfeld als Farce abgetan und ihre Mitglieder zum Boykott aufgerufen. Bouteflika steht seit 1999 an der Spitze des Landes.



Ausschreitungen am Wahltag

Der Wahltag war überschattet von schweren Unruhen von Jugendlichen in der Kabylei östlich von Algier, die sich gegen die politische Erstarrung im Land, Korruption und Arbeitslosigkeit richteten. Bei Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei gab es mehr als 70 Verletzte, als die Menge versuchte, in Wahllokale einzudringen und Urnen in Brand zu setzen. An die Hauswände sprühten die Demonstranten Graffiti wie "Nein zu Bouteflika, nein zu Benflis, ja zum Weg in eine Demokratie". Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf dem Regime in Algier erneut vor, die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit der Bürger zu missachten und öffentliche Kritik systematisch zu unterdrücken.

Seit dem Schlaganfall Bouteflikas im Frühjahr 2013 gibt es erhebliche Zweifel, ob der 77-Jährige überhaupt noch amtsfähig ist. Bouteflika kann nicht mehr laufen, am Donnerstag gab er seine Stimme stumm lächelnd und im Rollstuhl sitzend ab. Es war der erste Auftritt des invaliden Präsidenten in der Öffentlichkeit seit zwei Jahren. Den Wahlkampf hatte er aus der Ferne, von seiner Dienstvilla aus, verfolgt, wo er rund um die Uhr gepflegt wird. Als Programm für seine kommende Amtszeit ließ er seinen politischen Sprecher einen Brief an die Bevölkerung verlesen, in dem er seinen 38 Millionen Landsleuten eine "breite Demokratie" versprach.



Seine innenpolitischen Kritiker werfen Bouteflika vor, nur noch eine Marionette der eigentlich Mächtigen zu sein, die, seit der "dunklen Dekade" des Bürgerkriegs mit 200.000 Toten, hinter den Kulissen die Strippen ziehen. "Le Pouvoir" oder "die Macht" nennt die Bevölkerung diese namen- und gesichtslose Clique aus Generälen, Geheimdienstlern und staatlichen Wirtschaftsbossen, die die Reichtümer des nordafrikanischen Mittelmeeranrainers kontrollieren.



In den 52 Jahren seit seiner Unabhängigkeit von Frankreich hat Algerien keine nennenswerte Industrie entwickelt, das Land hängt praktisch vollständig von seinen Öl- und Gaseinnahmen ab.