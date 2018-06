Chinesische Behörden haben nicht zugelassen, dass sich Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) während seines Aufenthalt in Peking mit einem Bürgerrechtler trifft. Polizisten sollen bei dem bekannte chinesische Bürgerrechtsanwalt Mo Shaoping erschienen sein und ihm gesagt haben, dass er sich nicht mit dem SPD-Politiker treffen solle, sagte Shaoping.

Gabriel hatte zuvor angekündigt, sich in Peking mit mehreren Kritikern des Regimes treffen zu wollen. Das sehe er als Pflicht eines europäischen Politikers bei einer China-Visite an. Diese Menschen hätten ein Anrecht darauf, ihre Anliegen vorzutragen. Später wurde aus Kreise der deutschen Delegation nur bekannt, dass das Treffen in der geplanten Form nicht zustande gekommen sei. Details wurden nicht genannt.

Mo Shaoping gilt als bekanntester Bürgerrechtsanwalt in China. Seine Kanzlei hat schon viele prominente Bürgerrechtler vertreten, darunter den inhaftierten Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. Die Staatssicherheit hatte den Anwalt schon im Februar 2012 daran gehindert, bei einem Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Peking zu einem Treffen mit ihr in die Botschaft zu kommen.