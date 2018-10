Seit Jahren geht das US-Militär gezielt mit Luftschlägen gegen Terrorverdächtige vor. Erstmals muss nun die US-Regierung Unterlagen zu den umstrittenen Angriffen offenlegen. Ein Berufungsgericht in New York ordnete an, Journalisten ein bisher zurückgehaltenes Dokument zum Fall des getöteten Islamistenpredigers Anwar al-Awlaki in weiten Teilen zugänglich zu machen. Die Richter gaben damit einer Klage der New York Times statt.

Konkret ging es um Unterlagen zur Rechtfertigung von Drohnenangriffen gegen Terrorverdächtige und dabei auch gegen US-Bürger. Die Zeitung und zwei ihrer Journalisten hatten unter Verweis auf die Pressefreiheit die Herausgabe der Unterlagen verlangt.



Die drei Richter begründeten ihre Entscheidung unter anderem damit, dass Inhalte der bisher geheimen Unterlagen schon mehrmals öffentlich zitiert worden seien – unter anderem von US-Präsident Barack Obama. Außerdem hätten die Kläger "nicht die Legalität der Drohnenangriffe in Frage stellen wollen", sondern lediglich Informationen darüber verlangt.

Der Prediger Al-Awlaki aus New Mexico war Ende September 2011 bei einem Drohnenangriff auf seinen Fahrzeugkonvoi im Jemen umgekommen. Er hatte mehrfach die Tötung von Amerikanern gerechtfertigt. Terroranschläge werden ihm nicht zur Last gelegt. Er soll aber Terroristen inspiriert haben. Er soll in Kontakt mit dem Amokläufer von Fort Hood gestanden haben, der 2009 auf einem Militärstützpunkt in Texas 13 Menschen tötete. Auch mit Umar Farouk Abdulmutallab, der 2009 über Detroit versucht hatte, einen Sprengsatz an Bord eines Passagierflugzeugs zu zünden, soll er in Verbindung gewesen sein.



Die USA setzen in Pakistan und weiteren Ländern immer wieder Kampfdrohnen ein, um mutmaßliche islamistische Extremisten zu bekämpfen. Das Vorgehen ist äußerst umstritten, unter anderem, weil dadurch immer wieder Zivilisten sterben, vermutlich wie auch zuletzt am Osterwochenende.



Die US-Regierung beharrt aber darauf, dass die Drohneneinsätze legal seien und unter anderem das Terrornetzwerk Al-Kaida massiv geschwächt hätten.