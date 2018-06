Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan hat Bundespräsident Joachim Gauck, der bei seinem Besuch in der Türkei Demokratiedefizite in dem Land kritisiert hatte, scharf angegriffen. "Ich habe dem deutschen Staatspräsidenten gesagt, dass wir seine Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes niemals dulden werden", sagte Erdoğan nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu.

Gauck hatte am Montag bei seinem Türkei-Besuch vor einer "Gefährdung der Demokratie" gewarnt. Dieses Verhalten sei "einem Staatsmann nicht angemessen" gewesen, sagte Erdoğan nun. "Er hält sich wohl immer noch für einen Pastor, er war ja mal einer", sagte er. "Aus diesem Verständnis heraus schaut er auf die Dinge. Das geht nicht. Das ist hässlich."

Erdoğan sprach in einer Rede vor der Parlamentsfraktion seiner Partei AKP, die live im Fernsehen übertragenen wurde, über sein Treffen mit Gauck. Dabei habe der Bundespräsident Dinge gesagt, die ihm offenbar in Deutschland eingeflüstert worden seien, sagte Erdoğan. Obwohl die türkische Seite diese mit "konkreten Beispielen" entkräftet habe, habe Gauck dieselben Dinge anschließend öffentlich gesagt.



In einer Rede vor der Technischen Universität des Nahen Ostens (ODTÜ) in Ankara hatte Gauck Einschränkungen von Meinungs- und Pressefreiheit sowie Eingriffe in die Gewaltenteilung in der Türkei kritisiert. Gauck zeigte sich besorgt über ein neues Gesetz, das dem türkischen Geheimdienst mehr Macht gibt, sowie über das gewaltsame Vorgehen gegen Straßenproteste in den vergangenen Monaten. Er kritisierte zudem Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit durch das Verbot von Twitter und YouTube und durch die Entlassung kritischer Journalisten.

Aus der Türkei gebe es Stimmen "der Enttäuschung, der Verbitterung und Empörung über einen Führungsstil, der vielen als Gefährdung für die Demokratie erscheint", sagte Gauck. Auch Probleme beim Minderheitenschutz sprach er an: "Niemandem darf sein Lebensstil aufgezwungen, niemand an der öffentlichen Ausübung seiner Religion gehindert werden." Erdoğan wies dies zurück: Alle Bürger in der Türkei könnten in ihrer ganzen Vielfalt frei leben. "Eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten nehmen wir nicht hin", sagte er.

Gauck reiste am Vormittag zum Abschluss seines Staatsbesuchs nach Istanbul. Dort eröffnete er gemeinsam mit dem türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül eine türkisch-deutsche Universität.