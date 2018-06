Nachdem der lästige deutsche Präsident nach Istanbul abgereist war, zur feierlich-freundlichen Eröffnung einer türkisch-deutschen Universität, schlug Recep Tayyip Erdoğan in Ankara, in seiner Hauptstadt, zurück. "Er hält sich wohl immer noch für einen Pastor, er war ja mal einer", schimpfte er bei einer Rede vor seiner Parlamentsfraktion. "Aus diesem Verständnis heraus schaut er auf die Dinge. Das geht nicht. Das ist hässlich."

Ja, es ist wirklich hässlich geworden zum Ende von Gaucks Besuch in der Türkei. Dafür aber ist vor allem Erdoğan verantwortlich. Er hat aus der in der Tat ungewöhnlich deutlichen Kritik des deutschen Präsidenten an der türkischen Regierungspolitik einen handfesten Konflikt gemacht. Vieles schwingt mit in dem Wort "Pastor", wenn Erdoğan es für Gauck benutzt. Eine Herabstufung: Dieser Mann ist kein echter Staatsmann, der redet nur schön. Die alte Angst vor Missionierung: Da kommt ein Christ und will uns lehren.

Fataler noch sind ein paar Sätze, die Erdoğan ebenfalls über Gauck gesagt hat und die bisher noch nicht richtig in Deutschland angekommen sind, wohl auch, weil sie so wirr sind. In Deutschland gebe es eine Gruppe atheistischer Aleviten, die auch von Gauck unterstützt werde und in deren Namen er gesprochen habe, so Erdoğan sinngemäß. Das ist unangemessen.



Lenz Jacobsen Lenz Jacobsen ist stellvertretender Ressortleiter Politik bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Abgesehen von der Frage, was genau atheistische Aleviten überhaupt sein sollen, ist es eine krude Unterstellung, Gauck für ihr Sprachrohr zu halten. Es ist genau jene Art von Verschwörungsrhetorik, mit der Erdoğan seit Monaten auf jeden losgeht, der ihn kritisiert. Gegen eine vermeintliche "Zinslobby", gegen Twitterer und Protestierende, gegen das Netzwerk des Predigers Fetullah Gülen. Nun richtet er sie erstmals direkt gegen ein westliches Staatsoberhaupt. Das zeigt, dass sein autoritäres Selbstverständnis vor nichts halt macht.

Nun ist es nicht so, dass Gauck zu dieser Eskalation nichts beigetragen hätte. Seine Rede an einer Universität in Ankara (hier im Original) war am Rande dessen, was sein Amt zulässt: ehrlich, aber in der Sache undiplomatisch, fast rücksichtslos. Er berief sich auf die besondere Verbindung der Türkei und Deutschlands, auf die vielen Millionen Migranten, die Urlauber, die Wirtschaftsbeziehungen. "So wie Ihnen in der Türkei nicht gleichgültig ist, was in Deutschland geschieht, ist uns in Deutschland nicht gleichgültig, was in der Türkei geschieht."



Wer so miteinander verwoben ist, darf sich offen kritisieren, so Gaucks Logik. Dann ging er in Vorleistung, nahm die Kritik vieler türkischer Politiker am NSU-Fall an: "Wir verstehen das Erschrecken über den fremdenfeindlichen, den rassistischen Hass, auch darüber, dass die Täter so lange unentdeckt blieben."