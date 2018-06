Der vom Iran ernannte Botschafter bei den Vereinten Nationen erhält von den USA kein Einreisevisum. Die UN und der Iran seien unterrichtet worden, dass Hamid Abutalebi kein Visum bekomme, sagte US-Regierungssprecher Jay Carney. Die USA werfen Abutalebi vor, an der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 beteiligt gewesen zu sein.

Im Prinzip sind die USA verpflichtet, allen UN-Diplomaten die Einreise zu gewähren, um ihnen die Arbeit am Sitz der Vereinten Nationen in New York zu erlauben. Das US-Außenministerium erklärte aber anlässlich Abutalebis Ernennung, dass es unter "gewissen Umständen" Ausnahmen geben könnte. Bereits zuvor hatte die US-Regierung die Ernennung kritisiert und gehofft, dass Teheran zurückzieht. Das iranische Außenministerium griff die US-Regierung an: Sprecherin Marsieh Afcham sagte, Abutalebi sei einer der besten Diplomaten des Landes und habe früher bereits einmal ein US-Visum erhalten.



Zudem hatte nach dem Senat am Donnerstag auch das Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, das Abutalebi auch in Zukunft die Möglichkeit eines US-Visums für die Einreise praktisch nehmen würde. Ob Präsident Barack Obama das Gesetz unterzeichnete und damit in Kraft setzte, ließ sein Sprecher offen. Das kürzlich vom Kongress verabschiedete Gesetz verbietet allen Menschen die Einreise, die an "terroristischen Aktivitäten gegen die USA" beteiligt waren.

Vorfall droht Atomgespräche zu belasten

Der iranische Diplomat bestreitet eine Teilnahme an der Botschaftsbesetzung und erklärt, er habe den Studenten lediglich als Übersetzer gedient. Die Besetzer hielten damals 52 US-Botschaftsmitarbeiter 444 Tage lang als Geiseln.

Bis heute unterhalten die USA und der Iran keine diplomatischen Beziehungen. Abutalebi, der bereits als Diplomat in Australien, Italien und Belgien diente, steht den iranischen Reformern um den als gemäßigt geltenden Präsidenten Hassan Ruhani nahe. Seit der Wahl Ruhanis im vergangenen Sommer hat sich das Verhältnis zwischen Washington und Teheran leicht entspannt.

Auch die internationalen Gespräche zur Beilegung des Streits um das iranische Atomprogramm kamen wieder in Gang. Der Iran erklärte sich im November in einem Interimsabkommen bereit, seine Urananreicherung im Gegenzug für erste Sanktionserleichterungen für zunächst sechs Monate auszusetzen. Bis Ende Juli soll eine endgültige Lösung gefunden werden. Der Ärger um das Visum für Abutalebi droht die Gespräche nun zu belasten.