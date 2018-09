US-Außenminister John Kerry stellt die Vermittlerrolle der USA im Nahost-Friedensprozess infrage. Das US-Engagement für den Verhandlungsprozess sei nicht unbefristet, es sei Zeit, ihn an der Wirklichkeit zu messen, sagte Kerry im marokkanischen Rabat.



Man werde "sehr genau evaluieren, wie es steht und wie es möglicherweise weitergehen könnte", sagte Kerry. Es sei bedauerlich, dass beide Seiten in den vergangenen Tagen Schritte unternommen hätten, die für den Friedensprozess nicht hilfreich seien.



Der US-Chefdiplomat will am heutigen Freitag nach einem längeren Aufenthalt in Europa und im Nahen Osten nach Washington zurückkehren. Bereits am Mittwoch hatten die New York Times und die Washington Post von der Unzufriedenheit Kerrys mit dem Fortgang der israelisch-palästinensischen Gespräche berichtet.

Israel und die Palästinenser verhandeln seit dem vergangenen Sommer über eine Friedenslösung. In den vergangenen Tagen gab es jedoch Affronts beider Seiten: Israel verschob die zugesagte Freilassung palästinensischer Häftlinge, die Palästinenser rückten von ihrer Zusage ab, ihre Anerkennung bei UN-Organisationen vorerst nicht weiter zu betreiben. Ein Kompromissvorstoß der USA blieb ohne Erfolg. Die israelische Verhandlungsführerin, Justizministerin Tzipi Livni, sagte am Donnerstag die vereinbarte Gefangenenfreilassung ganz ab.

Israel greift Ziele im Gazastreifen an

Die israelische Luftwaffe griff am frühen Freitagmorgen Ziele in dem von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas regierten Gazastreifen an. Die Angriffe galten den Angaben zufolge sechs Einrichtungen des militärischen Arms der Hamas um Gaza-Stadt. Zuvor waren vom Gazastreifen aus vier Raketen auf südisraelisches Gebiet abgefeuert worden. Sie gingen nach Angaben der israelischen Armee auf offenem Feld nieder.

Die USA, allen voran Kerry, hatten sich von Anfang an als Vermittler in den Friedensgesprächen gesehen. Ein umfassendes Friedensabkommen zum 29. April 2014 war das ursprünglich erklärte Ziel. Als sich das als unrealistisch herausstellte, sollte es zumindest ein Rahmenabkommen geben. Nun geht es wieder einmal nur noch darum, unter welchen Umständen man die bisher vollkommen ergebnislos verlaufenden Gespräche fortsetzen kann.