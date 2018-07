Trotz einer "Anti-Terror-Operation" in der Ostukraine haben die prorussischen Separatisten ihren Einfluss in mehreren Städten ausgeweitet. Die von der EU und den USA unterstützte Regierung in Kiew räumte ein, die Befehlsgewalt über die Sicherheitskräfte im Osten verloren zu haben. Im ostukrainischen Horliwka besetzten prorussische Aktivisten ein Regierungsgebäude und das Polizeipräsidium.

In der ostukrainischen Millionenstadt Donezk stürmten Hunderte prorussische Aktivisten ein Justizgebäude. Teilweise maskierte Männer attackierten das Gebäude mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Brandsätzen, Polizisten hätten Schilde und Schlagstöcke an die Angreifer abgegeben und die Gebietsstaatsanwaltschaft durch einen "Korridor der Schande" aufgebrachter Demonstranten verlassen müssen, berichtete die Agentur Interfax. Auf dem Dach hissten Separatisten die Fahne der selbst ernannten Volksrepublik Donezk.

Unterdessen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Sie appellierte an Putin, seinen Einfluss auf die prorussischen Aktivisten in der Ostukraine zu nutzen, um die festgehaltenen OSZE-Militärbeobachter freizubekommen. Die Kanzlerin erinnerte Putin an die Verantwortung Russlands als OSZE-Mitgliedstaat. Merkel und Putin sprachen auch über die Bedeutung der Wahlen in der Ukraine am 25. Mai, die für die Stabilität des Landes unverzichtbar sind.

IWF beschließt Wirtschaftshilfe für Ukraine

Wirtschaftlich soll die Ukraine von der Internationalen Gemeinschaft Unterstützung erhalten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Hilfen in Höhe von 17 Milliarden Dollar (12,3 Milliarden Euro) für zwei Jahre genehmigt. Das Geld, dem weiteres aus anderen internationalen Quellen folgen soll, soll die finanzielle Stabilität des Landes wiederherstellen und langfristiges Wirtschaftswachstum in Gang setzen. Zuvor hatte der IWF wegen der Sanktionen eine Rezessionsgefahr in Russland ausgemacht.

Zwei gefangene Geheimdienstler wurden in der Ostukraine freigelassen. Die prorussischen Aktivisten in Slowjansk tauschten nach eigenen Angaben zwei Mitglieder des Geheimdiensts SBU gegen eigene Anhänger aus.

Die Ukraine wies unterdessen den Marineattaché der russischen Botschaft in Kiew wegen Spionage aus. Der Diplomat sei vom Geheimdienst SBU auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, teilte das Außenministerium in Kiew mit.

