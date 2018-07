Im Herbst vorigen Jahres musste der amerikanische Präsident wegen des Regierungsstillstandes eine geplante Asienreise absagen. Heute bricht Barack Obama zu einer achttägigen Tour durch die asiatisch-pazifische Region auf. Er will nachholen, was er damals versäumte: Die Verbündeten im Pazifik von Amerikas unvermindert fortdauerndem Engagement überzeugen.

Zweifel daran waren zumal in Japan und Südkorea aufgekommen, die jetzt neben den Philippinen und Malaysia auf Obamas Besuchsprogramm stehen. Wie ernst war es Washington mit dem vor drei Jahren verkündeten Pivot, der Achsendrehung zum Pazifik, und der Neu-Auswuchtung (rebalancing) der US-Weltpolitik weg von Europa und dem Mittleren Osten, hin zum Stillen Ozean?

Die Zweifel wurden größer, als Obama nach starken Worten gegenüber Syriens Diktator Assad urplötzlich klein beigab. Sie wuchsen weiter an, als der US-Präsident Putins kaltblütige Annexion der Krim nur mit verbaler Empörung und einigen bescheidenen Sanktionen quittierte. Alle vier Länder, die Obama in den nächsten Tagen besucht, liegen mit der immer massiver auftrumpfenden Volksrepublik China im Streit über Inseln, fischreiche Gewässer und rohstoffträchtige Seegebiete im Südchinesischen und Ostchinesischen Meer. Was, wenn die Chinesen Militär vorschicken, um ihre Ansprüche durchzusetzen – gegen Japan und Südkorea, die Philippinen und Malaysia?

Der Präsident wird ihnen erklären, dass der Pivot absolut ernst gemeint ist und nicht bloß auf dem Papier steht. Künftig werden 60 statt bisher 50 Prozent der US Navy im Pazifik stationiert; das Marine Corps verstärkt seine Präsenz auf Guam und in Australien; zusätzliche Kriegsschiffe mit Raketenabwehrwaffen werden nach Japan und Korea entsandt und auf die Philippinen wieder amerikanische Truppen verlegt.

Auch wird Obama nachdrücklich unterstreichen, dass die Vereinigten Staaten – anders als in der Ukraine – gegenüber Japan und Südkorea eindeutige Beistandsverpflichtungen eingegangen sind. Sollten sich die Chinesen, ermuntert durch Putins ukrainisches Hasardspiel, zu krassem militärischem Vorgehen entschließen, träfen sie unmittelbar auf die geballte amerikanische Verteidigungsmacht. Diese Aussicht müsste auch den Falken in Peking den Schneid abkaufen.

Derlei Erklärung werden Obamas asiatische Gastgeber sicherlich beeindrucken. Trotzdem werden sie sich der Erkenntnis nicht verschließen können, die der Präsident wohl selber schon gewonnen hat: dass nämlich der viel beschworene Pivot, die prioritäre Hinwendung der USA zum Pazifik, eine Unmöglichkeit ist. Der Rest der Welt lässt Amerika nicht los. Das ukrainische Problem, Putins Neo-Panslawismus, Iran, Syrien, der israelisch-arabische Konflikt verhindern eine Achsendrehung um 180 Grad. Die Weltmacht USA kann sich nicht auf ein einziges geopolitisches Spielfeld beschränken.

Wobei Barack Obama sehr bald auf die Frage stoßen wird, ob Amerika es sich wirklich leisten kann, gleichzeitig auf Konfrontation zu beiden zu gehen: zu Russland und zu China. Eine solche Politik beschwört die Gefahr herauf, dass Russen und Chinesen, so viele historische und aktuelle Streitpunkte sie auch trennen mögen, einander geradezu in die Arme getrieben werden. Nicht von ungefähr argumentiert Ted Galen Carpenter in The National Interest, Amerika müsse sich zwischen Peking und Moskau entscheiden. Für entscheidend hält er drei Fragen: Welche der beiden Mächte ist strategisch und ökonomisch wichtiger für die USA? Welche kann Amerikas Interessen mehr schädigen? Und welche hätte nicht nur die Absicht, sondern auch die Fähigkeiten, den Status quo regional oder global zum Nachteil der Vereinigten Staaten zu verändern?

Die Antwort darauf fällt nicht leicht. Auch Carpenter gibt sie nicht. Aber von einem ist er überzeugt: Sich beide zum Gegner zu machen, wäre mehr als unklug.