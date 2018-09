Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Vielleicht verfährt Gerhard Schröder nach genau diesem Prinzip. Sicher kann man sich jetzt mächtig darüber aufregen, dass der Altkanzler wieder mit dem russischen Präsidenten herumkumpelt, dass Wladimir Putin als Ehrengast auf der Geburtstagsfeier Schröders hofiert wurde, dort gar eine Rede hielt. Und das alles in Zeiten, da wir in der Ukraine am Rande eines Krieges stehen, an dessen Ausbruch Putin eine erhebliche Schuld hätte.

Aber vielleicht ist die Aufregung unberechtigt, vielleicht ist Gerhard Schröder genau die richtige Figur, um einen inoffiziellen Gesprächskanal mit dem russischen Präsidenten aufrechtzuerhalten. Schröder verkörpert geradezu die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen in personam: Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats einer Pipeline-Gesellschaft, dessen Mehrheit der Staatskonzern Gazprom hält. Man kann Schröder auch einen Lobbyisten der russischen Gasindustrie nennen. Und man kann verurteilen, dass ein Altkanzler seine politischen Kontakte dazu nutzt, um damit Geld zu verdienen. Verboten ist dies aber nicht.

Die Bundesregierung hat sich zwar schon von Schröders Putin-Party distanziert, es gebe "keinerlei Auftrag". Hört man sich aber unter Außenpolitikern in der SPD um, hält sich die Aufregung über Schröders Tête-à-tête mit Putin in Grenzen. Es sei doch gut, wenn mehrere Ansätze in der Ukraine-Krise verfolgt würden. Schröders Gekungel ergänze die offizielle Linie der deutschen Russlandpolitik, die keinesfalls auf eine knallharte Konfrontation ausgerichtet sei. Sanktionen ja, aber die Eskalationsstufen müssten mit Bedacht begangen werden, auch weil die deutsche Wirtschaft selbst die Folgen sehr schnell zu spüren bekäme.



Russen sichern Tausende deutsche Arbeitsplätze

Was wäre, wenn es Schröder gelingt, im Hintergrund auf Putin einzuwirken? Es geht nicht darum, dass der Altkanzler im Alleingang einen Friedensplan für die Ukraine mit Russland ausheckt. Aber er hat die Möglichkeit, sich offener mit dem russischen Präsidenten über die Ukraine-Krise auszutauschen als jeder aktive deutsche Politiker. Es ist überdies davon auszugehen, dass Schröder weiterhin in gutem Kontakt zum deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier steht, der zu seinen wichtigsten politischen Weggefährten noch aus Hannoveraner Zeiten zählt.

Zacharias Zacharakis Zacharias Zacharakis ist Redakteur von ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Man müsste dem früheren Kanzler schon sehr viel Basta-Zigarren-Brioni-Eindimensionalität unterstellen, wenn diese Geburtstagsfeier in St. Petersburg allein seiner persönlichen Eitelkeit gedient haben sollte. Warum war dann etwa der SPD-Politiker Erwin Sellering mit von der Partie, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern? In St. Petersburg wurden auch deutsche Wirtschaftsinteressen vertreten. Ein russischer Investor hat in Wismar und Stralsund alte Werften aufgekauft und Tausende deutsche Arbeitsplätze gesichert. Auch die Pipeline Nord-Stream, für die Schröder arbeitet, geht im mecklenburg-vorpommerschen Greifswald an Land und bringt dort dauerhaft Beschäftigung.

Was hat das noch mit der Krise in der Ostukraine zu tun? Sehr viel. Je stärker die russische Wirtschaft mit der deutschen und europäischen verflochten bleibt, desto schwerer ist es für Putin, eine militärische Auseinandersetzung mit dem Westen zu riskieren. Sein Land wäre sehr schnell ruiniert, wenn er russische Panzerverbände über die ukrainische Grenze rollen ließe. Es bringt weder Putin noch Deutschland etwas, die Brücken zueinander abzureißen.