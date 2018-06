Der oberste Richter der Türkei hat die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan wegen ihrer Eingriffe in die Justizgewalt scharf angegriffen. "Dem Verfassungsgericht vorzuwerfen, eine politische Agenda zu verfolgen oder es unpatriotisch zu nennen, ist eine seichte Kritik", sagte Hasim Kiliç in einer Rede zum 52. Jahrestag der Gründung des Verfassungsgerichts, wie Reuters und Hürriyet berichten. Kiliç warf der Regierung Gewissenskorrumpierung vor, schreibt Hürriyet. Erdoğan versuche, die Justiz zu bevormunden und sie als Instrument der Rache gegen seine Gegner zu nutzen. "In einem Rechtsstaat arbeiten Gerichte weder auf Befehl, noch werden sie durch Freundschaften oder Feindschaften bestimmt", sagte der Verfassungsgerichtspräsident demnach.

Erdoğan saß während Kiliçs Rede im Publikum, er habe immer wieder mit seinem Stellvertreter Ali Babacan geflüstert und auf die Uhr geschaut, schreibt Hürriyet. Er verließ die Veranstaltung direkt im Anschluss.

Kiliç reagierte mit seiner Rede, die von einigen Fernsehsendern live übertragen wurde, auf Erdoğans Kritik am Verfassungsgericht. Das Verhältnis zwischen der Regierung und der türkischen Justiz ist angespannt: Erdoğan hatte kürzlich die Zugänge zu Twitter und YouTube blockieren lassen, weil über die Dienste Korruptionsvorwürfen gegen ihn verbreitet wurden. Das Verfassungsgericht hob das Twitter-Verbot aber wieder auf. Erdoğan warf dem Gericht deswegen vor, nicht im Sinne der Türkei zu handeln. Er müsse das Urteil zwar umsetzen, respektiere es aber nicht, sagte der Premierminister.

Auf das Twitter-Urteil ging Kiliç in seiner Rede explizit ein: Das Gericht habe lediglich festgestellt, dass es für das Verbot keine gesetzliche Grundlage gegeben habe. Er wies den Vorwurf der Regierung zurück, die Justiz sei von Erdoğans Gegnern unterwandert. Zu jeder Zeit gebe es Versuche politischer Kräfte, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen. In einer Demokratie seien dem "willkürlichen Handeln der Regierung" aber Grenzen gesetzt.