Bisher hatten die Vereinten Nationen die Gewalt im Südsudan nur verurteilt. Jetzt drohen dem Land offiziell Sanktionen. In einer am Donnerstag in New York verabschiedeten Erklärung kündigte der UN-Sicherheitsrat an, "geeignete Maßnahmen gegen alle Verantwortlichen" zu ergreifen, falls die Menschenrechtsverletzungen in dem Land nicht aufhörten. Dies gelte sowohl für die Regierung als auch für die Rebellen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hatten Anhänger des früheren südsudanesischen Vizepräsidenten Riek Machar in der Stadt Bentiu in der vergangenen Woche Hunderte Menschen anderer Ethnien getötet. Die Rebellen machten demnach zwei Tage lang gezielt Jagd auf Menschen, die sie für ihre Gegner hielten. Sie sollen ihre Opfer gezielt nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Nationalität gefragt und dann umgebracht haben. Im Rundfunk sei zum Teil zur Vergewaltigung von Frauen aufgerufen worden. Die Rebellen wiesen diese Vorwürfe zurück und machten ihrerseits Regierungstruppen für die Verbrechen verantwortlich.



Im Südsudan war Mitte Dezember ein schwelender Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und dem im Jahr 2013 entmachteten Riek Machar eskaliert. Die beiden Politiker gehören unterschiedlichen Ethnien an, deren Verhältnis untereinander seit Jahren gespannt ist. Machar ist ein Nuer, Präsident Kiir gehört der Volksgruppe der Dinka an. Seit Beginn des bewaffneten Konflikts in dem erst im Jahr 2011 gegründeten afrikanischen Staat wurden Tausende Menschen getötet. Etwa 900.000 Zivilisten sind auf der Flucht.