Zwei Flugzeuge, zwei Flaggen, zwei Minister: Zum ersten Mal reisen der deutsche und der französische Außenminister zusammen, um Partnerländern in der unruhigen europäischen Nachbarschaft zu helfen. Die Reise geht über Moldau, Georgien in Osteuropa bis Tunesien in Nordafrika – der weite Bogen europäischer Sorgen.

Ein Höhepunkt war am Donnerstag der Besuch in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Dass der Besuch ungewöhnlich ist, zeigen schon die beiden Stander an der Besuchslimousine: links die deutschen Farben, rechts die französische Trikolore. Frank-Walter Steinmeier und Laurent Fabius hatten mit dieser Reise ursprünglich ihre gemeinsamen Interessen markieren wollen. Nicht nur die Franzosen, auch die Deutschen interessieren sich für Nordafrika. Nicht nur Berlin, auch Paris will in Osteuropa Flagge zeigen. Das sollte die Botschaft sein. Nun stehen die beiden Außenminister der beiden mächtigsten EU-Staaten mitten in der großen Krise, die in der Ukraine im Winter begann.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Georgien soeben als Modell für die Ukraine bezeichnet. Wenn Russen in der Ukraine bedroht würden, könne Russland ebenso eingreifen wie 2008 in der georgischen Exklave Südossetien. Damals vertrieben russische Truppen die georgischen Streitkräfte und spalteten die Provinz von Georgien ab. Sie steht seither unter Moskaus faktischer Verwaltung. Wie gefährlich die Lage in der Ukraine ist, zeigen die neuen Zwischenfälle mit fünf Toten in Slawjansk in der Ostukraine.

Genau diese bedrohlichen Zusammenhänge sehen die drei Außenminister, die am Donnerstagvormittag in Tiflis zusammenstehen. Maja Panjikidse freut sich über den "historischen Besuch", aber dann stellen sich die bangen Fragen: Was können Deutschland und Frankreich überhaupt für Georgien tun?

Steinmeier legt sich nicht fest

Militärisch ist Georgien von Europa aus kaum zu helfen. Das hat man schon 2008 im Georgienkrieg gesehen, das erfährt heute die Ukraine im Kampf mit russischen Spezialeinsatzgruppen. Bleiben die Anbindung an die Nato und die EU. Beides sprach die Georgierin an. Am vorsichtigsten reagierte Laurent Fabius. Eine engere Beziehung zur Nato sei wünschenswert, aber vor allem brauche man doch Stabilität und Sicherheit in der Region. Die Antwort könnte auch Lawrow gefallen. Steinmeier war diplomatischer und legte sich in keine Richtung fest: "Wir sind interessiert an weiterer Verdichtung der Beziehungen zwischen Georgien und der Nato." Bisher hatte Deutschland eine Nato-Mitgliedschaft Georgiens stets abgelehnt. Steinmeier verwies in Tiflis auf den Nato-Gipfel im Herbst, der das zu entscheiden habe.

In Bezug auf die EU hatten die Außenminister etwas mehr zu bieten. Auch mit Georgien soll wie schon im März mit der Ukraine das EU-Assoziationsabkommen unterschrieben werden. Mit Georgien allerdings in vollem Umfang, auch was den wirtschaftlichen Teil betrifft. Steinmeier sagte, das Abkommen solle im Juni unterzeichnet werden. Fabius fügte hinzu, dass demnächst auch die EU-Visafreiheit für Georgier folgen könne, nannte allerdings kein Datum. Moldau erhält dieses Privileg schon ab kommender Woche.

Die Georgier waren sichtlich enttäuscht und fragen die EU schon nach mehr, was Steinmeier so beantwortete: "Die EU-Assoziation ist ein Meilenstein, der nicht abgewertet werden soll durch Fragen, wie unsere Beziehungen in zwanzig Jahren aussehen werden." Dann verwechselte der deutsche Außenminister kurz die Ukraine mit Georgien und erklärte lächelnd zur Begründung, er müsse sich derzeit viel mit der Ukraine befassen. Die georgische Außenministerin lächelte ebenfalls und pointierte: "In der Ukraine wird heute auch über Georgien entschieden."