Prorussische Demonstranten in der ostukrainischen Stadt Donezk haben eine "souveräne Volksrepublik" ausgerufen, die von der Zentralregierung in Kiew unabhängig sein soll. Diese Entscheidung hätten die Aktivisten getroffen, die das Hauptverwaltungsgebäude der Stadt besetzt halten, sagte ein Sprecher zu vor dem Gebäude wartenden Journalisten. Die Besetzer der Regionalverwaltung in Donezk wollen am 11. Mai ein Referendum über die Abspaltung von der Ukraine abhalten. Sie forderten Russland im Fall einer ukrainischen Aggression zur Entsendung von "Friedenstruppen" auf.

Von der Versammlung der Aktivisten in Donezk wurde auch ein Video auf YouTube veröffentlicht – Journalisten war der Zugang zu dem Saal verwehrt. In dem Video steht ein Aktivist auf einem Podium und ruft auf Russisch: "Ich proklamiere die Gründung eines unabhängigen Staates der Volksrepublik Donezk."

Seit dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch Ende Februar gibt es insbesondere im Osten des Landes immer wieder prorussische Proteste. Die ukrainische Regierung sieht darin die Vorbereitung einer russischen Invasion: Die Unruhen seien "Teil eines Destabilisierungsplans, damit eine fremde Armee die Grenze überschreitet und in ukrainisches Territorium einmarschiert", sagte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk. "Das Drehbuch ist von der Russischen Föderation geschrieben, und das einzige Ziel ist die Zerstückelung der Ukraine."



Nach Angaben Jazenjuks hätten die Unruhen im vergangenen Monat etwas nachgelassen, es blieben aber rund 1.500 Radikale in jeder Region. Diese sprächen eindeutig mit russischem Akzent und würden von ausländischen Geheimdiensten dirigiert, sagte der Regierungschef in Anspielung auf Russland.

Westen droht Russland

Nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland ist die Sorge groß, die Regierung in Moskau könnte die Lage im Osten der Ukraine weiter destabilisieren und Truppen in das Nachbarland einmarschieren lassen. Der Westen warnte Präsident Wladimir Putin mehrfach vor einem solchen Schritte und drohte mit weitreichenden Wirtschaftssanktionen.



Die Bundesregierung appellierte an "alle Verantwortlichen, zur Stabilisierung der Region beizutragen und solche Eskalationen zu vermeiden". Zugleich erneuerte sie gegenüber Russland die Drohung mit einer weiteren Stufe von Sanktionen. "Wir wünschen uns das nicht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Aber es soll sich niemand täuschen: Die Bereitschaft dazu besteht."







Außenminister Frank-Walter Steinmeier forderte Russland abermals zur Mitwirkung in einer internationalen Kontaktgruppe zur Lösung des Konflikts auf. "Wir werden nur vorankommen, wenn wir nicht in Vermutungen über die Haltung des jeweils anderen miteinander verhandeln, sondern wenn man direkt am Tisch sitzt", sagte Steinmeier.



Der tschechische Präsident Miloš Zeman hatte am Sonntag gesagt, Russland würde mit einem Einmarsch in der Ostukraine eine "rote Linie" überschreiten. "In einem solchen Fall würde ich nicht nur für die schärfsten möglichen Sanktionen plädieren, sondern sogar für eine militärische Bereitschaft des Nordatlantik-Pakts und den Einsatz von Nato-Soldaten auf ukrainischem Gebiet", sagte Zeman. Mit der Angliederung der Krim an Russland werde sich der Westen indes langfristig abfinden müssen.

Auf der Halbinsel erschoss am Sonntagabend dem ukrainischen Verteidigungsministerium zufolge ein russischer Soldat einen ukrainischen Marineoffizier. Dieser habe sich auf den Abzug vorbereitet. Warum der russische Soldat das Feuer eröffnete, war zunächst unklar.