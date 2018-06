Russlands staatliche Fernsehsender berichten über die Ereignisse in der Ostukraine, als handele es sich praktisch schon um einen Krieg: Die Einsätze der ukrainischen Sicherheitskräfte seien unverhältnismäßig; die Polizei unternehme nichts, um friedliche Demonstranten vor Schlägern des nationalistischen Rechten Sektors zu schützen; die Kiewer Regierung heize den Konflikt an, indem sie ihre Militärpräsenz im Osten des Landes verstärke.

Trotz internationaler Bemühungen für eine Entspannung in der Ostukraine hat sich die Gewalt weiter hochgeschaukelt, nachdem ukrainische Sicherheitskräfte die angedrohte Anti-Terror-Operation um die von prorussischen Separatisten gehaltene Stadt Slowjansk begannen. Das ukrainische Innenministerium sprach von bis zu fünf Toten, nachdem drei ihrer Checkpoints am Stadtrand gewaltsam beseitigt wurden.

Zwischenfälle mit Toten und Verletzten gab es nach der Genfer Vereinbarung vom 17. April mehrfach. Das Abkommen sollte den Konflikt zwischen Moskau und Kiew eigentlich deeskalieren. Doch der Kreml nutzte die Zeit seither vor allem, um rhetorisch weiter auf einen eventuellen Einmarsch zuzusteuern, während die Kiewer Übergangsregierung zögerlich agiert.

Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Mit Schützenpanzern und Hubschraubern zeigten die ukrainischen Kräfte an diesem Donnerstag allerdings eine seltene Entschlossenheit gegen die schwerbewaffneten Separatisten in Slowjansk, die vor zehn Tagen die strategisch gelegene Stadt zwischen Donezk und Charkiw unter ihre Kontrolle brachten. Ins Zentrum stießen sie zunächst noch nicht vor, zogen sich teilweise sogar wieder zurück. Doch die Übergangsregierung in Kiew hat angekündigt, den Anti-Terror-Einsatz gegen die Separatisten fortzusetzen – ungeachtet neuer Militärmanöver, die die russische Armee am Nachmittag nahe der Grenze begonnen hat.

In Moskau kritisierte Russlands Präsident Wladimir Putin den ukrainischen Einsatz: "Wenn das heutige Regime in Kiew tatsächlich damit begonnen hat, innerhalb des Landes die Armee gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, ist dies ein sehr schweres Verbrechen gegen das eigene Volk", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Itar-Tass. Schon in der vergangenen Woche hatte Putin gewarnt, er behalte sich das Recht vor, in der Ukraine militärisch einzugreifen.



Chodorkowski veranstaltet Dialog-Tagung

Außenminister Sergej Lawrow hatte ebenfalls wiederholt mit einem Eingreifen gedroht: Am Mittwoch erinnerte er in einem TV-Interview daran, dass "ein Angriff auf russische Staatsbürger ein Angriff auf Russland" sei, inklusive eines Hinweises auf den Fünf-Tage-Krieg mit Georgien 2008. An diesem Donnerstag sagte Lawrow auf einem Forum in Moskau, kein Land habe für die Unabhängigkeit der Ukraine mehr getan als Russland.

Die Drohung eines Kriegs mit Russland hat die Übergangsregierung bislang eingeschüchtert, entschiedener gegen die Aufständischen vorzugehen. Sie laviert mit ihrer Anti-Terror-Operation auf schwierigem Terrain. Gleichzeitig hat die Rhetorik aus Moskau den bewaffneten Separatisten, auch wenn sie nur eine Minderheit der Bevölkerung vertreten, den Rücken gestärkt.

Ob Putin, der in der vergangenen Woche die Notwendigkeit eines echten Dialogs betonte, dies ernst meint, sei dahingestellt. Es ist sein Erzrivale Michail Chodorkowski, der dazu konkrete Schritte unternimmt. In Kiew organisierte er einen zweitägigen Kongress Dialog Ukraine-Russland, auf dem sich Intellektuelle aus beiden Ländern austauschen können. "Wir sind da, um einander in die Augen zu schauen und noch einmal zu sagen: Kein Diktator, egal wie mächtig er sein mag, kann uns, unabhängig denkende Menschen, zu Feinden machen", sagte der Ex-Oligarch bei der Eröffnung am Donnerstag.