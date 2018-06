Die UN beklagen die Missachtung von Menschenrechten während des Referendums auf der Halbinsel Krim. Es gebe "glaubwürdige Berichte über Schikanen, willkürliche Festnahmen, Folter von Aktivisten und Journalisten, die das Referendum nicht unterstützen", heißt es in einem Berichtsentwurf des Generalsekretär-Assistenten für Menschenrechte der UN, Ivan Šimonović.



Einige Aktivisten seien in der Zeit vor der Abstimmung im April in ein Militärgelände namens Military Drafting-Center in Simferopol verschleppt worden. Später kamen sie wieder frei, trugen aber Spuren von "Misshandlung oder Folter". Der von Uniformierten entführte Krimtatar Reshat Ametov sei am Tag der Volksabstimmung gefunden worden, "mit offensichtlichen Folterspuren, mit Handschellen gefesselt und mit Klebeband über dem Mund".



Nach der Absetzung des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch hatte Russland die Krim schleichend annektiert – Militär in ungekennzeichneten Uniformen besetzte die Halbinsel. Russlandtreue übernahmen im Parlament die Macht. Eine eilig angesetzte Volksabstimmung ergab eine Mehrheit für den Anschluss an Russland. Ukrainer und Krimtataren hatten das international nicht anerkannte Referendum jedoch boykottiert.



Die UN kritisieren, dass die "Selbstverteidigungskräfte" genannten militärischen Einheiten unklarer Herkunft zu einer Atmosphäre beigetragen haben, die eine freie Meinungsäußerung nicht ermöglicht hätten. Besonders für die Minderheit der Krimtataren sei ein "Klima der Unsicherheit" entstanden, als Pläne zu ihrer Umsiedlung bekannt wurden – da sie angeblich illegal Land besetzt hätten.



Für die von Russland beklagten Angriffe auf die ethnischen Russen auf der Krim hätten sich dagegen keine Anhaltspunkte gefunden, heißt es in dem 38-seitigen Berichtsentwurf. Russische Sender hätten mit "stark übertriebenen Berichten" desinformiert und den Anschein erweckt, ukrainische Extremisten bedrohten die Russen auf der Krim. Solche Praktiken seien "systematisch genutzt worden, um ein Klima der Angst und Unsicherheit zu schüren".



Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Šimonović geht aber auch mit der Gegenseite ins Gericht: Auch die russischen Vorwürfe, ukrainische Extremisten hätten die Stabilität des Landes gefährdet, träfen zu. Die ukrainischen Sicherheitskräfte hätten dazu beigetragen, indem sie Razzien gegen proeuropäische Demonstranten machten, ebenso Radikale unter den Kiewer Demonstranten, die den Nationalismus geschürt hätten.



Das Aufeinandertreffen prorussicher Kräfte und nationalistischer Hardliner in der Ukraine habe einen gefährlichen Graben zwischen ukrainischen und russischen Führern geschaffen. Die Lage habe sich auf diese Weise zwischen Kiew und der Krim stark radikalisiert, heißt es in dem Report.