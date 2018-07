Die Vereinten Nationen schicken Tausende Soldaten auf eine Friedensmission in die Zentralafrikanische Republik. Der Sicherheitsrat hat einer entsprechenden von Frankreich eingereichten Resolution zugestimmt. Sie sieht die Entsendung von 10.000 Soldaten und 1.800 Polizisten in das Bürgerkriegsland vor. Die UN-Soldaten sollen dabei helfen, das Land zu stabilisieren und Zivilisten schützen. Sie sollen im September die Truppe der Afrikanischen Union ersetzen, die dort im Moment mit etwa 6.000 Soldaten im Einsatz ist.



Darüber hinaus beteiligt sich Deutschland auch direkt an der Bewältigung der Krise. Der Bundestag erteilte ein Mandat, das die Entsendung von bis zu 80 deutschen Soldaten zur Unterstützung der EU-Mission in der Zentralafrikanischen Republik vorsieht. Sie sollen im Rahmen der Überbrückungsmission EUFOR RCA den Einsatz von Soldaten der Afrikanischen Union in dem Bürgerkriegsland unterstützen. In namentlicher Abstimmung stimmten bei drei Enthaltungen 514 Abgeordnete für und 59 Parlamentarier gegen den bis Februar 2015 befristeten Einsatz.



Der deutsche Beitrag besteht in erster Linie aus der Bereitstellung von Kapazitäten für den Lufttransport. Die Bundeswehr soll dabei wenn nötig den Transport von Verwundeten übernehmen. Dazu kommen einige Soldaten im strategischen Hauptquartier der EU-Mission im griechischen Larissa sowie im operativen Hauptquartier in der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui.

Darüber hinaus finanziert Deutschland weitere Transportflüge nach Bangui. Diese werden im Auftrag der Bundesregierung von einem zivilen Anbieter übernommen, der Maschinen des Typs Antonow AN 124-100 zur Verfügung stellen soll. Deutsche Soldaten sind an diesen Transportleistungen nicht beteiligt. Die EU-Überbrückungsmission soll bis zu 800 Soldaten umfassen.



UN-Truppen sollen Wahlen vorbereiten

In Zentralafrika bekämpfen sich muslimische und christliche Milizen. Mehr als 1.000 Menschen wurden Schätzungen zufolge getötet, Hunderttausende sind auf der Flucht. Die Vereinten Nationen haben vor einem Völkermord in dem Land gewarnt.

Seit muslimische Rebellen im vergangenen Jahr gegen die Regierung geputscht hatten, herrscht Chaos in dem Land. Mittlerweile hat die bisherige Bürgermeisterin der Hauptstadt Bangui, Catherine Samba-Panza, das Amt der Übergangspräsidentin übernommen. Die Blauhelmsoldaten sollen der Übergangsregierung auch bei der Organisation von Wahlen zu helfen.

Die meisten UN-Soldaten werden aus afrikanischen Ländern kommen. Auch wenn die Mission deutlich kleiner ist als die im benachbarten Kongo, wird es einer der größten UN-Einsätze sein. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, und ihr britischer Kollege Mark Lyall Grant begrüßten auf Twitter das Votum des Sicherheitsrats.