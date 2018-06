Mohammed Fathi, ein bekannter Unterstützer des ägyptischen Präsidentschaftskandidaten Abdel Fattah al-Sissi, ist in Kairo wenige Stunden vor Beginn der Präsidentschaftswahl erschossen worden. Ein Unbekannter habe am frühen Morgen das Feuer auf Fathi eröffnet, teilten Sicherheitskreise mit. Am Mittag sei er in einem Krankenhaus den Folgen seiner Verletzung erlegen.

Fathi gehörte der Jugendbewegung Tamarud an. Die Bewegung hatte am 30. Juni 2013 Massenproteste gegen den damaligen islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi organisiert. Drei Tage später hatte al-Sissi Mursi abgesetzt.

Neben dem Attentat kam es am Rande der Präsidentenwahl zu mehreren Explosionen im Umfeld von Wahllokalen. Verletzt wurde dabei nach Informationen aus Sicherheitskreisen niemand. Ein Sprengsatz detonierte den Angaben zufolge vor eine Schule im Kairoer Stadtteil Giza, ein weiterer vor einer Grundschule in der Oase Fatum. Vor einem Wahllokal in Al-Mahalla Al-Kubra stieg nach der Explosion eines mit Zement verstärkten Sprengsatzes eine große Rauchwolke auf.

Nur vereinzelte Störaktionen der Muslimbruderschaft



Zu weiteren Angriffen oder Gewalttaten kam es nach Angaben von Wahlbeobachtern bis zum Nachmittag nicht. Nur in wenigen Vierteln sei es zu Protesten und Störversuchen der Muslimbruderschaft gekommen, die zu einem Boykott des Urnengangs aufgerufen hatte. Armeechef Al-Sissi gilt als Favorit bei der Wahl. Gegen ihn kandidiert nur der Linkspolitiker Hamdien Sabahi.

Die Wahlbeteiligung war in den meisten Bezirken bis zum Mittag eher niedrig. Die Wähler haben noch bis diesen Dienstagabend Zeit, ihre Stimme abzugeben. Mehr als 53,9 Millionen Ägypter sind wahlberechtigt. Mit ersten Ergebnissen wird am Mittwoch gerechnet. Das offizielle Wahlergebnis soll am 5. Juni verkündet werden.