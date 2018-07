Es gibt viele Namen für das, was die thailändische Armee gerade im Land macht. Das Wort Coup haben die meisten Beschreibungen gemein: Halb-Coup, schleichender Coup oder auch Mini-Coup.



Offenbar ohne die aktuelle Regierung zu informieren, hat das thailändische Militär weitreichende Befugnisse an sich gerissen und das Kriegsrecht ausgerufen. Es darf nun ohne Haftbefehl Leute festnehmen, Häuser durchsuchen und Ausgangssperren verhängen. Außerdem darf das Militär die Presse zensieren – und davon machen die Soldaten bereits Gebrauch. Zehn TV-Sender wurden erst besetzt und dann einfach abgeschaltet.

Zwar heißt es, die Regierung sei offiziell noch im Amt. Doch wie viel Macht hat eine derart hilflose Regierung noch, wenn sie auf solche Entscheidungen keinen Einfluss hat? Jahrzehnte schon spielt das Militär in Thailand eine besondere Rolle. Immer dann, wenn die Militärführung den Eindruck hatte, die Monarchie sei gefährdet oder die Regierung zu korrupt, schritt die Armee ein.



Wieder einmal wird nun also in Thailand verhindert, dass sich die Gesellschaft selbst darauf einigt, wie sie regiert werden will. Das übernehmen in Thailand immer noch die Eliten. Der Gewinn an politischer Stabilität ist dadurch freilich bescheiden. Der tiefe Graben zwischen der wohlhabenden Mittelschicht in Bangkok und der ärmeren Mittelschicht kann so nicht geschlossen werden.

Die Armee ist nicht neutral

Dabei sah es diesmal so aus, als würde das Militär ein bisschen mehr Demokratie wagen. Lange hielt sich die Armee zurück und versuchte zumindest den Anschein von Neutralität zu wahren. Doch neutral ist die Armee auch dieses Mal nicht. Auch wenn sie nicht offiziell Stellung bezieht, unterminiert der Schritt die Macht der Regierung und nützt der Opposition.



Die Regierungsgegner dürften ihrem Ziel jedenfalls wieder ein bisschen näher sein. Seit Monaten versuchen sie die Legitimität der aktuellen Regierung zu unterwandern. In mehreren juristischen Verfahren entmachten sie schrittweise das Kabinett. Die Premierministerin Yingluck Shinawatra wurde bereits wegen Amtsmissbrauchs verurteilt und musste ihr Amt aufgeben. Dass sich die Übergangsregierung neue Legitimität verleiht, indem Neuwahlen abgehalten werden, versuchen sie mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Denn die Wahl würden sie sicher verlieren.

Dafür nimmt die Opposition den Ruin ihres Landes in Kauf. Erst zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass die Wirtschaft Thailands im ersten Quartal geschrumpft ist. Die ursprüngliche Wachstumsprognose wurde nahezu halbiert. Touristen bleiben schon seit einem halben Jahr weg. Die aktuellen Geschehnisse werden noch mehr verschrecken. Urlaub unter Palmen und Kriegsrecht? Besser nicht.



Die Frage bleibt: Warum gerade jetzt?

Die Armee will für Recht und Ordnung sorgen – doch diese Begründung für das harte Vorgehen wirkt vorgeschoben. Abgesehen von einer Granatenexplosion blieb es in Bangkok nämlich weitgehend ruhig. Die Gewalt war vor Wochen und Monaten deutlich dramatischer, die Proteste dauern seit Langem an.



Warum also gerade jetzt? Warum greift die Armee jetzt ein? Eine Möglichkeit: Wichtige regierungskritische Senatsmitglieder haben in den vergangenen Tagen damit gedroht, einen neuen Premierminister zu ernennen, um das Machtvakuum zu beenden. Die Anhänger der aktuellen Regierung, die Rothemden, haben für diesen Fall bereits massive Proteste angekündigt. Sie machten noch einmal deutlich, dass sie keinen nicht-gewählten Regierungschef akzeptieren werden – und ihre Proteste ausweiten würden. Wie das aussehen könnte, wurde 2010 deutlich. Damals brannte Bangkok, mehr als 90 Menschen starben.



Gut möglich, dass sich die Armee mit dem Kriegsrecht für eine solche Situation vorbereitet.