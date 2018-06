Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hat in Nordnigeria erneut mehrere Schülerinnen entführt. Die acht Mädchen seien am Dienstag aus dem Dorf Waranbe im Bundesstaat Borno verschleppt worden, berichtete die Zeitung Sahara Reporter. Gleichzeitig hätten die Islamisten in der Nähe der Grenze zu Kamerun mehrere Kontrollstellen von Polizei und Militär angegriffen.

Vor drei Wochen hatten die Extremisten mehr als 200 Mädchen aus einer Schule im Ort Chibok verschleppt, von denen bis heute jede Spur fehlt. Die überwiegend christlichen Opfer werden häufig als Sexsklavinnen missbraucht. Boko-Haram-Chef Abubakar Shekau hatte erst am Montag in einem Bekennervideo erklärt, er werde die Mädchen verkaufen.

Die Bundesregierung hat die Entführung der 200 Schülerinnen als menschenverachtend verurteilt. "Wir sind entsetzt über das Ausmaß an menschenverachtender Gewalt, mit der religiöse Fanatiker der Sekte Boko Haram im Norden Nigerias die Bevölkerung terrorisieren", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Mädchen müssten unverzüglich freigelassen werden.

USA und Großbritannien helfen bei der Suche

Bei der Suche nach den Mädchen bekommen die nigerianischen Behörden nun Unterstützung aus den USA und Großbritannien: Der britische Außenminister William Hague sagte, sein Land werde praktische Hilfe leisten. Das Vorgehen von Boko Haram nannte er "abscheulich und unmoralisch". Am Montag hatte das Weiße Haus wegen der Entführung erklärt, die USA unterstützten Nigeria beim Antiterror-Kampf, etwa durch den Austausch von Geheimdienstinformationen.

Boko Haram kämpft seit fünf Jahren für einen islamistischen Staat im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias und verübt regelmäßig Anschläge auf Polizei, Armee und Behörden, aber auch auf Schulen und Kirchen. Etwa 1.500 Menschen wurden bei Angriffen allein in diesem Jahr getötet.