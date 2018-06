Nach nur 13 Monaten im Amt tritt Sloweniens Ministerpräsidentin Alenka Bratusek zurück. Sie werde am Montag den Parlamentspräsidenten über ihre Entscheidung informieren, sagte die 44-Jährige nach Gesprächen mit ihren Koalitionspartnern. Das Auseinanderbrechen des Mitte-Links-Bündnisses folgt auf die Niederlage Bratuseks in einer Kampfabstimmung um den Vorsitz ihrer Partei.

Bei der Wahl des neuen Chefs der Partei Positives Slowenien (PS) unterlag Bratusek vor einer Woche dem Parteigründer und heutigen Bürgermeister von Ljubljana, Zoran Janković, der den Vorsitz nach Vorwürfen der Korruption und des Steuerbetrugs 2013 abgegeben hatte. Nach seinem Sieg bei der Abstimmung kündigten Bratuseks Bündnispartner an, die Regierung zu verlassen.

Zu ihrer Koalition gehörten neben der PS die liberale Bürgerliste (DL), die Sozialdemokraten (SD) und die Demokratische Partei der Pensionäre (DESUS). Alle drei Koalitionspartner haben angekündigt, nicht mit einer Partei zusammenarbeiten zu wollen, die von Janković geführt wird. Während Bratuseks Regierungszeit warf Janković ihr immer wieder vor, sie habe mit ihrem Reformkurs das Programm der PS verraten.

Der 61 Jahre alte Bürgermeister von Ljubljana wird von einer Korruptionsaffäre belastet. Janković hatte deshalb den Parteivorsitz seiner politischen Ziehtochter überlassen und damit erst die Regierungsbildung ermöglicht. Unter dem Millionär Januzek hatte die PS im Dezember 2011 die vorgezogene Parlamentswahl überraschend gewonnen, doch gelang es ihm nicht, eine Koalition zu bilden. Stattdessen kam der konservative Wahlverlierer Janez Janša zum Zug, dessen Fünf-Parteien-Koalition im Februar 2013 zerfiel.

Striktes Sparprogramm

Bratusek war es seit ihrem Amtsantritt gelungen, das Vertrauen der Finanzmärkte in die ehemalige jugoslawische Teilrepublik wiederherzustellen. Als sie die Macht übernahm, galt Slowenien aufgrund seines maroden Bankensektors als nächster Kandidat, der bei der EU Finanzhilfen beantragen müsste. Mithilfe von Privatisierungen, einem strikten Sparprogramm sowie eigenen Finanzspritzen für die Banken konnte Bratusek jedoch diesen Schritt und die damit verbundenen Auflagen aus Brüssel vermeiden. Die Regierung will das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 4,2 Prozent der Wirtschaftsleistung senken. 2013 waren es wegen der Kosten für die Bankenrettung noch 14,7 Prozent.

Möglicherweise gibt es noch vor den Sommerferien Neuwahlen in Slowenien. Sie könnten frühestens am 22. Juni abgehalten werden, dies sei jedoch nicht länger in ihrer Hand, sagte Bratusek. Nach dem formalen Einreichen ihres Rücktritts können der Präsident, eine parlamentarische Partei oder eine Gruppe aus mindestens zehn Abgeordneten binnen 30 Tagen einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs vorschlagen. Sollte kein Kandidat vorgeschlagen werden oder niemand die erforderliche Mehrheit erhalten, kann Staatschef Borut Pohur vorgezogene Neuwahlen ausrufen.