Der Auftritt des türkischen Premiers in der Stadt Soma verstärkt die Kritik an ihm und seinem Krisenmanagement. Recep Tayyip Erdoğan soll bei einer Rangelei in der westtürkischen Stadt ein Kind und einen Mann angegriffen haben. Ein Opfer war nach Medienberichten ein 15-jähriges Mädchen, einen Bergmann habe Erdoğan geschlagen und als "Ausgeburt Israels" beschimpft. Das berichteten die Zeitung Evrensel und andere Medien.



Das Mädchen sei Tochter eines Todesopfers des Grubenunglücks und habe Erdoğan in Soma als Mörder ihres Vaters bezeichnet. "Der Mörder meines Vaters ist hier, was hat er hier zu suchen?" Daraufin habe der Ministerpräsident das Mädchen in den Schwitzkasten genommen und mehrmals mit der Faust geschlagen, wie eine Augenzeugin der Zeitung erzählte. "So etwas habe ich noch nie gesehen, wie kann ein Ministerpräsident so was machen", sagte die Zeugin, die ihren Namen aus Angst vor den Konsequenzen für sie und ihre Familie nicht nennen wollte.

Der Bergmann Taner Kuruca hat den Vorfall inzwischen bestätigt, der sich demnach schon am Mittwoch ereignete. Er wolle aber keine Strafanzeige stellen, obwohl er auch von den Leibwächtern Erdoğans verprügelt worden sei, sagte er. "Erdoğan hat die Ohrfeige sicher nicht gewollt", der Ministerpräsident habe ihn unbeabsichtigt geschlagen, weil er wütend auf die Demonstranten gewesen sei und die Kontrolle verloren habe, so Kuruca. "Ich erwarte nur eine Entschuldigung."

Erdoğan war bei seinem Auftritt in Soma von einer Menschenmenge ausgebuht und ausgepfiffen worden. Sicherheitskräfte bahnten ihm den Weg in ein Geschäft. Dort soll es zu der Szene gekommen sein, die auf einem Video zu sehen ist. Der Mitschnitt ist allerdings verwackelt und lässt nur Vermutungen über den tatsächlichen Vorgang zu. Der Premier ist auf dem Video in einem Pulk von Leibwächtern und Polizisten zu sehen. Die angeblichen Schläge sind aber nicht eindeutig zu erkennen.

Der Regierungschef hatte Soma nach dem Grubenunglück am Mittwoch besucht und viele Menschen dort gegen sich aufgebracht, indem er über die angebliche Unvermeidlichkeit von Bergwerksunfällen sprach. "So etwas passiert", hatte er gesagt. Daraufhin wurde Erdoğans Wagenkolonne von wütenden Demonstranten attackiert, die den Rücktritt des Ministerpräsidenten forderten.

Ebenfalls in Soma hatte der Erdoğan-Berater Yusuf Yerkel auf einen am Boden liegenden Demonstranten eingetreten. Yerkel erklärte, er sei wegen zahlreicher Beleidigungen außer sich geraten und bedauere den Vorfall. "Der Zwischenfall am Mittwoch in Soma tut mir sehr leid", zitierten türkische Medien eine Erklärung von Yerkel. Wegen "Provokationen, Beleidigungen und Angriffen" habe er die Selbstbeherrschung verloren.