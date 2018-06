Keine Europawahl wurde in Deutschland medial so intensiv begleitet wie die diesjährige. Allerdings konzentriert sich die Debatte auf die europäischen Spitzenkandidaten und die politische Ausrichtung der nächsten Kommission, die Wahlkämpfe in den einzelnen Mitgliedsstaaten wird zudem meist beherrscht von der jeweiligen nationalen Politik. Das Bild des Europäischen Parlaments, der Institution, die aus diesen Wahlen hervorgeht, bleibt dagegen unscharf.

So kommentieren die einen, das Machtzentrum der EU liege weiterhin beim Europäischem Rat der Staats- und Regierungschefs und den Ministerräten und damit bei den Mitgliedstaaten. Das Parlament sei kaum mehr als Beiwerk. Andere erwecken den Eindruck, das Parlament könne heute über sämtliche Belange europäischer Bürger entscheiden. Die Realität jedoch ist deutlich komplexer.

Das konfrontative Parlament

Da ist zum einem die konfrontative Seite des Parlaments. Macht und Selbstbewusstsein des durch den Lissabonner Vertrag nachhaltig gestärkten Europaparlaments haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Der Vertrag hat die EU-Abgeordneten zu Mitentscheidern in weiten Teilen der europäischen Politik erhoben, inklusive der Entscheidungshoheit über den mehrjährigen Haushalt der EU. Auch wurde ihnen ein Mitspracherecht bei der Verabschiedung internationaler Abkommen zugestanden.

In der Praxis zeigt sich, dass die Europaparlamentarier seither zuweilen mit harten Bandagen gegen Kommission und Mitgliedstaaten kämpfen, sei es im Streit über die Ausgestaltung der Bankenunion oder die neuen Regeln für temporäre Binnengrenzkontrollen im Schengenraum. Gerade in den Außenbeziehungen der EU und in Grundrechtefragen haben sich die Parlamentarier mit lauten Tönen als zunehmend wichtige Akteure profiliert. Indem das Parlament 2010 das Swift-Abkommen zu Fall brachte, hat es deutlich gemacht, dass es notfalls auch vollständig auf die Bremse tritt, wenn es von den anderen Institutionen übergangen wird.

Bei der Ablehnung des Acta-Abkommens zeigte sich zudem, dass zivilgesellschaftlicher Protest sein institutionelles Ventil immer häufiger im EU-Parlament findet. Für die Kommission und die Mitgliedstaaten sind solche Prozesse ab einem bestimmten Eskalationsgrad nur schwer kontrollierbar. Dessen sollten sich diejenigen, die aktuell über das TTIP verhandeln, angesichts der wachsenden Mobilisierung gegen das Freihandelsabkommen bewusst sein.

Ein weiteres Beispiel für die Courage des Europaparlaments ist seine in ihrer Tiefe einmalige Untersuchung der Spionagevorwürfe gegen US-amerikanische und europäische Geheimdienste. Das Parlament ist hier ein wesentlicher Treiber in der politischen Debatte, der das Großthema Datenschutz und die Frage nach den Grenzen staatlicher Überwachung auch in den nächsten Jahren auf der Tagesordnung halten wird.



Das pragmatische Parlament

Die Versammlung in Straßburg und Brüssel hat gleichzeitig aber auch eine sehr pragmatische Seite: Als Mitentscheider im eng gestrickten interinstitutionellen Geflecht wird das EU-Parlament zunehmend Teil der Brüsseler Konsensdiplomatie. Denn mit der Macht wächst die Verantwortung, und mit der Verantwortung die Kompromissbereitschaft. Dass das Parlament bis zum Letzten geht, Gesetzgebungsprozesse blockiert oder Abkommen zu Fall bringt, ist und bleibt die Ausnahme.

Die Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission werden vielmehr immer öfter in kleine, informelle Formate verlagert. Dort schnüren die Unterhändler der Institutionen Kompromisspakete, die in der Regel in Rat und Parlament mit großen Mehrheiten angenommen werden. Dieses konsensorientierte System ist effizient, auch wenn die Transparenz in der Gesetzgebung, vor allem die Sichtbarkeit des politischen Schlagabtauschs, dabei auf der Strecke bleibt. Die Einigung über den EU-Haushalt für die Jahre 2014 - 2020 ist ein typisches Beispiel dafür.