Die anti-europäische Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders hat bei der Europawahl in den Niederlanden überraschend Stimmen verloren. Nach einer Prognose, die das niederländische Fernsehen am Donnerstagabend nach Schließung der Wahllokale veröffentlichte, landete seine Partei für die Freiheit (PVV) mit 12,2 Prozent auf Platz vier – und knapp fünf Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis von 2009. Große Gewinne verbuchte demnach die proeuropäische linksliberale Partei D66, die auf 15,6 Prozent kam und damit knapp vor den Christdemokraten (15,2) lag.



Wilders räumte seine Niederlage ein. "Die Wahrheit ist, dass die Wahlprognosen enttäuschend sind", sagte er er vor Anhängern. Zugleich erklärte er aber, dass das Ergebnis die Aversion und das Desinteresse an Europa in der niederländischen Bevölkerung zeige.

Die Wahlbeteiligung lag mit 37 Prozent etwa ebenso hoch wie 2009. Insgesamt waren 12,5 Millionen Bürger dazu aufgerufen, die 26 niederländischen Abgeordneten neu zu bestimmen. Für die Prognose waren 40.000 Wähler befragt worden, nachdem sie ihre Stimme abgegeben hatten.



In Großbritannien, wo am Donnerstag ebenfalls gewählt wurde, rechneten Demoskopen mit deutlichen Gewinnen für die rechtsgerichtete UKIP. Die Rechtspopulisten hatten vor allem mit einem EU-Austritt und dem Thema Zuwanderung Stimmung gemacht.



Nach den Niederländern und den Briten sind am Freitag die Iren und Tschechen als Nächstes bei der Europawahl an der Reihe. Die Deutschen dürfen am Sonntag wählen. Die offiziellen Hochrechnungen sollen erst am Sonntagabend gegen 23 Uhr bekanntgegeben werden, wenn als Letztes die Wahllokale in Italien geschlossen haben.

Europakritiker könnten stark zulegen

Mit der erstmaligen Aufstellung von EU-weiten Spitzenkandidaten versuchten die Parteien diesmal, das Interesse der Bürger besonders zu wecken. Dennoch wird befürchtet, dass die historisch niedrige Wahlbeteiligung von 43 Prozent im Jahr 2009 noch unterschritten wird.

Von einer geringen Wahlbeteiligung profitieren in der Regel Protestparteien und die Ränder des Parteienspektrums. Insgesamt wird bei der Wahl zum Europaparlament in zahlreichen Staaten mit Erfolgen rechtspopulistischer bis rechtsextremer Parteien gerechnet. Insgesamt könnten Europakritiker die Zahl ihrer Sitze im Europaparlament auf bis zu 100 verdreifachen.

Auch in Deutschland ist das Interesse an der Wahl laut einer Umfrage bisher gering. Es deutet sich eine kleine Beteiligung an. In dem am Donnerstag veröffentlichten Politbarometer des ZDF gaben nur 40 Prozent an, dass sie die Wahl sehr stark oder stark beschäftigt. 59 Prozent äußerten geringes oder überhaupt kein Interesse.

Wenn schon jetzt Europawahl wäre, kämen CDU und CSU laut der Umfrage auf 37,5 Prozent (minus 0,5 im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage) und die SPD auf 26,5 Prozent (minus 0,5). Die Grünen erreichten zehn Prozent (minus 1,0), die FDP läge bei 3,5 Prozent (plus 0,5) und die Linke bei 7,5 Prozent (minus 0,5). Etwas verbessern würde sich die AfD mit 7,0 Prozent (plus 1,0).