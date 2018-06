Am morgigen Dienstag kommen die 28 Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, um das Wahlergebnis zu bewerten. Sie treffen sich bei einem Abendessen in Brüssel, das der Auftakt zu einem Postengerangel ist. Neben dem Chef der Kommission müssen ein neuer Präsident des Europäischen Rates – also des Gremiums der 28 EU-Staats- und Regierungschefs –, ein neuer Präsident des Europäischen Parlaments und ein neuer Außenbeauftragter bestimmt werden. Zudem geht es um die strategisch wichtige Frage, welches Land welchen Kommissarposten besetzen wird.



Das Europäische Parlament

Zunächst muss geklärt werden, wie sich die Macht im Parlament in Zukunft verteilt. 751 Abgeordnete gibt es, Dreh- und Angelpunkt sind die Fraktionen. Im alten Straßburger Parlament waren es sieben, wie viele es jetzt werden, ist noch unklar. Ohne Fraktion bleibt ein Parlamentarier praktisch machtlos.

Die stärkste Fraktion bleibt die konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit ihrem Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker, der auch Kommissionspräsident werden will. Zur EVP zählen auch CDU und CSU. Die zweitgrößte Fraktion stellen Sozialdemokraten und Sozialisten. Ihr Bewerber um den Kommissionschefposten ist Martin Schulz.

Die neuen Fraktionen finden sich im Juni zum ersten Mal zusammen. Um eine Fraktion bilden zu können, müssen sich mindestens 25 Volksvertreter aus sieben EU-Staaten zusammenschließen. Besonders spannend ist die Frage, ob es antieuropäischen Parteien wie dem französischen Front National gelingen wird, mit anderen rechten Parteien eine neue Fraktion zu bilden und so ihren politischen Einfluss zu erhöhen.

Die konstituierenden Sitzungen des Parlaments sind für den 1. bis 3. Juli geplant. Dann werden der Parlamentspräsident und seine 14 Stellvertreter gewählt. Die ersten Fraktionssitzungen finden vom 7. bis 10. Juli statt. Dort werden auch die Sessel in den Ausschüssen verteilt, wo die praktische Arbeit stattfindet.