Die Fraktionen des Europaparlaments unterstützen den konservativen Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Das teilte der Präsident der Sozialdemokraten, Hannes Swoboda, nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der politischen Gruppen in Brüssel mit. Hinter diesem Beschluss stehe eine Mehrheit von mehr als 500 Abgeordneten. Damit lässt der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Martin Schulz, seinem konservativen Konkurrenten den Vortritt.

Damit hat Juncker den Vortritt bei dem Versuch, eine Mehrheit im EU-Parlament zu bilden. Die Fraktionschefs des Europaparlaments beschlossen demnach eine Erklärung, in der sie den EU-Gipfel bitten, Juncker "ein klares Mandat zu geben, die Verhandlungen mit anderen politischen Gruppen zu beginnen".

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Abend in Brüssel zusammen, um erstmals über den Ausgang der Europawahl und die Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten zu reden. Sollte Juncker kein Mandat bekommen, wäre der nächste in der Reihe der Kandidaten am Zug, und das wäre Schulz.

Juncker kommt auf 213 Sitze

Die Konservativen wurden bei den Europawahlen am Sonntag die stärkste Kraft. Daher hätten sie nun "das klare Recht", Mehrheiten zu suchen, sagte Swoboda. In der Wahlnacht hatte Schulz noch gesagt, er wolle "auch eine Initiative ergreifen, um eine Mehrheit für mein Programm zu finden" – und sich zum Kommissionspräsidenten wählen zu lassen.

Der Kommissionspräsident wird auf Vorschlag der EU-Staats- und Regierungschefs vom Parlament mit absoluter Mehrheit gewählt. Die EVP-Fraktion von Juncker kommt nach vorläufigen Ergebnissen auf 213 Sitze, die Sozialisten erreichen 190 Mandate.