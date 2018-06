Die im Bürgerkrieg in Syrien verübten Gewalttaten sollen nach den Vorstellungen der französischen Regierung vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag untersucht werden. Die französische Delegation bei den Vereinten Nationen verteilte nach Angaben von Diplomaten an die anderen 14 Mitglieder des Sicherheitsrates einen Resolutionsentwurf, in dem eine Untersuchung aller Menschenrechtsverletzungen seit dem Beginn des bewaffneten Konfliktes im März 2011 beantragt wird. Die Aussprache soll am Mittwoch beginnen.

Der Resolutionsentwurf bezieht sich auf Verbrechen der Regierungstruppen und der regierungstreuen Milizen ebenso wie auf die Verbrechen der "bewaffneten nicht staatlichen Gruppen" in Syrien. Die Regierung in Paris hofft, dass die Ausgewogenheit einen einvernehmlichen Beschluss ermöglicht.



Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass Russland im Sicherheitsrat sein Veto gegen eine solche Resolution einlegt. Schon mehrfach hatte Russland Beschlüsse des höchsten UN-Gremiums blockiert, die zur Beilegung des Konflikts beitragen sollten. Im Februar wurde allerdings die UN-Resolution 2139 angenommen, in der eine bessere Versorgung der Hilfsbedürftigen gefordert wurde.