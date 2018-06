Islamisten haben einen Angriff auf den Ort Chibok in Nordnigeria verübt. Von dort stammen die von Boko-Haram-Terroristen entführten Mädchen. Wie die Armee am Mittwoch mitteilte, wurden bei einem Feuergefecht mit den Extremisten zwölf Soldaten getötet.

Aus Wut über den Tod ihrer Kameraden feuerten Soldaten nach eigenen Angaben auf das Auto eines ranghohen Offiziers, der den Getöteten die letzte Ehre erweisen wollte.



Die Schießerei in den eigenen Reihen wurde laut der Nachrichtenagentur dpa als Zeichen für die schlechte Moral in der Armee kritisiert, die die Suche nach den fast 300 verschleppten Mädchen in die Hand nehmen soll. Das nigerianische Verteidigungsministerium spielte den Zwischenfall herunter. Die Soldaten hätten lediglich "ihren Unmut kundgetan, indem sie in die Luft gefeuert" hätten. Die Situation sei nun unter Kontrolle, hieß es.



Das militärische Versagen bei der Fahndung nach den Geiseln hatte weit über die Grenzen Nigerias hinaus für Empörung gesorgt. Die Regierung von Goodluck Jonathan musste vergangene Woche schließlich internationale Hilfe annehmen.