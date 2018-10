Erstmals seit dem Kollaps der Nahost-Friedensgespräche vor drei Wochen ist US-Außenminister John Kerry am Mittwoch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zusammengekommen. Bei dem informellen Treffen in London habe Kerry deutlich gemacht, dass er die Tür zu Friedensverhandlungen offen sehe, sagte ein Sprecher im Anschluss. Zugleich habe er Abbas klargemacht, dass Palästinenser und Israelis nun selbst entscheiden müssten, ob sie sich wieder an einen Tisch setzen wollten und zu den notwendigen Schritten bereit seien.

Der amerikanische Außenminister hatte beide Konfliktparteien im Juli vergangenen Jahres für einen neuen Verhandlungsanlauf gewinnen können. Die ersten direkten Gespräche seit 2010 führten aber erneut zu keinem Ergebnis. Israel setzte die Verhandlungen am 23. April wieder aus, nachdem die von Abbas’ Fatah-Partei dominierte Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) sich mit der radikalislamischen Hamas auf die Bildung einer Einheitsregierung verständigt hatte.

Kerry betonte am Mittwoch, jede palästinensische Regierung müsse Israel anerkennen, sich zum Gewaltverzicht bekennen und bisherige Abkommen einhalten. Zugleich habe er darauf gepocht, dass "beide Seiten auf nicht hilfreiche Schritte verzichten", sagte ein US-Beamter.

Die Mahnung zielte auch an die Adresse Israels. Vor dem Abbruch der Gespräche hatte Israel eine versprochene Freilassung palästinensischer Gefangener verweigert und neue Siedlungsbauten im besetzten Ost-Jerusalem ausgeschrieben. Daraufhin trieben die Palästinenser die Anerkennung als eigener Staat voran.