Bei den jüngsten Zusammenstößen in Libyen sind zwei Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. In der Hauptstadt Tripolis griffen schwer bewaffnete Männer das Parlament an und nahmen zehn Geiseln. Augenzeugen zufolge fuhren die nicht uniformierten Angreifer mit mehreren Fahrzeugen vor dem Gebäude auf. Die Abgeordneten wurden in Sicherheit gebracht. Über dem Gebäude stieg Rauch auf; in mehreren Teilen der Hauptstadt war bis spät in die Nacht Gewehrfeuer zu hören.

Nach Angaben von Zeugen handelte es sich bei den Angreifern um Mitglieder der Sintan-Brigaden des abtrünnigen libyschen Generals Chalifa Haftar. Die Brigaden, die sich als libysche Nationalarmee bezeichnen, hatten am bewaffneten Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi teilgenommen, der im Jahr 2011 mit Unterstützung der Nato gestürzt wurde.



Ihr Ziel ist nach Angaben eines Sprechers die Vertreibung der islamistischen Milizen und deren Unterstützer aus dem Land. Haftar hatte bereits im vergangenen Frühjahr erfolglos versucht, die damalige Regierung zu stürzen.

Die Sintan-Brigaden kontrollieren derzeit Gebiete um den Flughafen von Tripolis. In Richtung des Flughafens zogen sich schließlich auch am späten Sonntagabend die Angreifer auf das Parlament zurück.

Neue Auseinandersetzungen in Bengasi

Am frühen Montagmorgen kam es in der ostlibyschen Stadt Bengasi erneut zu Auseinandersetzungen. Unbekannte feuerten Raketen auf den Flughafen der Stadt, hieß es in Armeekreisen. Bei Kämpfen zwischen Anhängern Haftars und Islamisten waren dort am Wochenende mehr als 70 Menschen getötet worden.

Seit dem Bürgerkrieg 2011 und dem Sturz von Machthaber Gaddafi ist es der Regierung nicht gelungen, sich im gesamten Land Autorität zu verschaffen. Viele ehemalige Rebellengruppen verweigern ihre Entwaffnung.

Bengasi galt zu Beginn des Aufstands gegen Gaddafi im Jahr 2011 als Wiege der Revolution. Aus den damaligen Revolutionsbrigaden sind schwer bewaffnete Milizen geworden, die nicht bereit sind, ihre Macht wieder abzugeben.